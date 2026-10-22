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TO: eleitores escolherão entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior

Mais de 1 milhão estão aptos a votar neste domingo (25)

22/10/2026 às 09h19
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Neste domingo (25), os 1.182.307 eleitores do Tocantins retornam às urnas para escolher o novo governador .

Disputam o cargo Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

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No primeiro turno, Dorinha ficou em primeiro lugar, com 45,52% dos votos válidos, ou 386.260 votos. Vicentinho ficou em segundo, com 43,94%, equivalente a 372.848 votos.

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Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a Professora Dorinha, é senadora pelo Tocantins. Foi deputada federal por três mandatos e secretária estadual de Educação do estado entre 1998 e 2009. Tem 62 anos e é natural de Goiânia (GO).

Vicentinho Júnior está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo Tocantins. Empresário, também já atuou como secretário estadual no governo de Wanderley Barbosa, que comanda o estado atualmente. Tem 41 anos e também é natural de Goiânia (GO).

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