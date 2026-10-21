Quinta, 22 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
18°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,02
Euro
R$ 5,64
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
Política Flávio faz campanha em São Paulo; Lula teve ato em Belo Horizonte
Política TSE: informação de que 4 mil seções mudaram de lugar estava incorreta
Política Flávio Bolsonaro impõe condições para liberar sigilos
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia finalistas entre goleiras
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Política Política

Governo envia ao Congresso proposta de tarifa zero no transporte

Se aprovada, gratuidade valerá nos fins de semana e feriados

21/10/2026 às 15h02
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal enviou ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (21) proposta de emenda à Constituição (PEC) que destina recursos de emendas parlamentares impositivas para o custeio da gratuidade dos serviços de transporte público coletivo urbano ou de caráter urbano, com potencial para financiar a tarifa zero aos fins de semana e feriados.

O texto estabelece a destinação de, no mínimo, 26,8% do montante global anual das programações de execução obrigatória provenientes de emendas parlamentares individuais e de bancada para o custeio da gratuidade do transporte coletivo. A proposta preserva recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde e prevê que os valores sejam transferidos obrigatoriamente aos entes federados responsáveis pelos serviços.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Como referência, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 prevê R$ 44,8 bilhões em emendas parlamentares de execução obrigatória. Pela regra proposta, cerca de R$ 11,2 bilhões seriam destinados ao custeio da gratuidade do transporte público coletivo, montante com potencial para financiar a tarifa zero aos fins de semana e feriados”, detalhou, em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo a pasta, a proposta busca ampliar o acesso da população ao trabalho, aos serviços públicos, à cultura e ao lazer, reduzindo as barreiras impostas pelo custo das tarifas . A Secom destacou ainda a importância da gratuidade para o direito de trabalhadores ao lazer, ao convívio familiar e à saúde, “especialmente no contexto da aprovação do fim da escala 6x1”.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que a gratuidade do transporte público urbano figura como uma “obsessão” de muitos, incluindo o movimento social. “É uma obsessão de muita gente que levanta às 4h30 para trabalhar e está gastando um bom dinheiro do seu salário para a condução”.

“Conseguimos fazer um teste. Se a coisa der certo, a gente vai procurar uma forma de estender isso mais. Na medida em que a gente aprovou o fim da escala 6x1 e está garantindo à sociedade brasileira dois dias de descanso no final de semana, é justo que a gente faça com que o transporte seja gratuito no final de semana e no feriado.”

De acordo com a Secom, os dispositivos relativos à destinação dos recursos produzirão efeitos a partir da Lei Orçamentária Anual de 2027. Segundo a justificativa da proposta, a medida não implica aumento da despesa primária nem afeta a meta de resultado primário, pois prevê a destinação de recursos dentro do montante de emendas parlamentares impositivas já estabelecido na Constituição Federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula Política Flávio faz campanha em São Paulo; Lula teve ato em Belo Horizonte Política TSE: informação de que 4 mil seções mudaram de lugar estava incorreta
Política Flávio Bolsonaro impõe condições para liberar sigilos Política ONU aponta falta de isenção da Meta em eleição brasileira Política TSE estuda desativar canais políticos no WhatsApp 48h antes da eleição
Política Movimento Vovó Vota defende consciência cidadã contra abstenção Política Defesa Civil recebe R$ 300 milhões em crédito extraordinário Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (21)
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
18°
Chuvas esparsas

Mín. 15° Máx. 20°

Sex 20°C 15°C
Sáb 21°C 16°C
Dom 19°C 18°C
Seg 18°C 12°C
Ter 17°C 10°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Há 3 dias Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela
Há 4 dias Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela
Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Há 5 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Há 6 dias Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados