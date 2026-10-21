Quinta, 22 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
18°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,02
Euro
R$ 5,64
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
Política Flávio faz campanha em São Paulo; Lula teve ato em Belo Horizonte
Política TSE: informação de que 4 mil seções mudaram de lugar estava incorreta
Política Flávio Bolsonaro impõe condições para liberar sigilos
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia finalistas entre goleiras
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Saúde Saúde

Força Nacional do SUS apoia atendimentos no Amazonas após incêndios

Fumaça dos incêndios florestais afetam a saúde da população

21/10/2026 às 16h03
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o aumento da demanda de atendimento em saúde em razão dos incêndios florestais na região, começou a funcionar em Manaus uma base regional da Força Nacional do SUS. Segundo a última atualização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, desde que a fumaça dos incêndios florestais começou a afetar a população, no início de outubro, até o último dia 14, os atendimentos por exposição à fumaça chegaram a 541 na rede pública.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nas últimas 23 horas estão ativos 13 focos de incêndios florestais . Cerca de 370 lançamentos de água já foram efetivados pela força-tarefa que atua na região para combater o fogo.

Continua após a publicidade
Anúncio

O diretor da Força Nacional -SUS, Rodrigo Stabeli, informou que, neste momento, a nova base monitora a disponibilidade de insumos médicos nos municípios atingidos pela fumaça dos incêndios, para que o apoio possa chegar aos locais mais pressionados pelo aumento da demanda.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Estamos reforçando o apoio à organização dos serviços e mobilizando equipes para garantir que o cuidado chegue a quem precisa”, reforça.

As equipes trabalham com um painel interativo que reúne as informações fornecidas pelos municípios sobre demandas no setor de saúde. De acordo com informativo divulgado pelo Ministério da Saúde, 43 municípios já atualizaram a base de dados da ferramenta.

A partir das informações, são definidas rotas e os meios de transporte para que o deslocamento das equipes seja mais rápido e capaz de fornecer resposta em, no máximo, 72 horas, por meio do uso de embarcações e aeronaves para o deslocamento.

Essa é a quarta base regional em funcionamento no país. A previsão é que outra unidade seja instalada ainda esta semana em Porto Velho, com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta aos efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde da população, incluindo os associados ao fenômeno El Niño , que deve acentuar a seca na Região Norte durante os próximos meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde Negacionismo impulsiona sarampo nos EUA e representa ameaça ao Brasil Saúde UTIs no Brasil: médicos pedem estruturação que vá além de mais leitos Saúde Quase 90% de conteúdos virais sobre saúde são falsos, diz Agência Lupa
Saúde Repórter Tâmara Freire, da Agência Brasil, é finalista no Prêmio SBIm Saúde Anvisa determina apreensão de lote falsificado de toxina botulínica Saúde Governo monitora saúde de amazonenses em locais afetados por queimadas
Saúde Congresso aprova exame obrigatório para exercício da medicina Saúde Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet Saúde Anvisa proíbe suplementos alimentares de origem desconhecida
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
18°
Chuvas esparsas

Mín. 15° Máx. 20°

Sex 20°C 15°C
Sáb 21°C 16°C
Dom 19°C 18°C
Seg 18°C 12°C
Ter 17°C 10°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Há 3 dias Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela
Há 4 dias Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela
Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Há 5 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Há 6 dias Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados