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Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela

doações foram entregues ao hospital

17/10/2026 às 14h22
Por: Redação
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Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela

A solidariedade foi destaque na Gincana do Dia das Crianças, realizada pela turma do 5º ano, sob a orientação do professor Willian Graebin, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, no município de Tenente Portela (21ª Coordenadoria Regional de Educação). A ação contou com o apoio dos diretores Max Odair Auler e Elio Girardi, além dos profissionais da escola e de toda a comunidade escolar. Além das provas recreativas, culturais e de conhecimentos gerais, os estudantes participaram de uma ação social de arrecadação de alimentos, brinquedos e livros destinados ao Hospital Santo Antônio, instituição de saúde que é referência para diversos municípios da região. A iniciativa teve como objetivo incentivar a empatia, a cidadania e o espírito de cooperação entre os alunos, demonstrando que pequenas atitudes podem fazer a diferença na vida de outras pessoas.

Após a arrecadação, as doações foram entregues ao hospital, fortalecendo os laços entre a escola e a comunidade. Para tornar o momento ainda mais especial, o Hospital Santo Antônio organizou atividades de integração para os estudantes da escola e também de outros educandários, com pintura de rosto, brinquedos infláveis, brincadeiras, distribuição de doces e lanche. A ação uniu diversão e solidariedade, proporcionando aos alunos uma experiência significativa de participação social e reforçando a importância de ajudar o próximo. Mais do que uma gincana, a iniciativa deixou uma importante lição: educar também é ensinar a compartilhar, cuidar e transformar a realidade por meio de boas ações.

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