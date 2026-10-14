RABISCOS DO SILÊNCIO - AS ASTUCIAS DA PREPOTÊNCIA:

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O prepotente gosta de se impor sobre as pessoas

14/10/2026 às 13h03 Atualizada em 14/10/2026 às 13h24
Por: Redação
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Escritor Carlos Staczewski
Escritor Carlos Staczewski

A mais dolorosa convivência entre as pessoas acontece quando nós sentimos na própria pele os estragos que a prepotência pode causar em nosso ser.


E a pessoa que é atingida pela prepotência sofre de privações familiares e sociais, pois sempre é vista como sendo inferior ao prepotente e isto acarreta em um grande prejuízo a essa pessoa, pois perde o sentido pela busca da própria autonomia e sem apoio acaba desistindo de muitos projetos que vida requer. 

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O prepotente gosta de se impor sobre as pessoas mais centradas na humildade e usa a razão para se valer das suas ideias, mesmo que a casa do outro ameaça cair, ele sempre está ali pronto pra desfazer os planos, mesmo que fora beneficiado com tudo o que a humildade do outro concedeu através da sua consciência.  

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 É preciso fazer um reparo justo sobre nossa condição humana e buscar as respostas em DEUS ele sabe guardar a essência da nossa fé e coragem. A fé e a coragem nos fazem sentir a existência com mais determinação em não guardar ressentimentos quando a prepotência tenta prevalecer sobre a nossa condição humana, ferindo muitas vezes o nosso interior.


O nosso interior precisa ser alimentado com muito amor, pois é através do amor que nós podemos sentir a consciência ser desarmada das amaras que a prepotência pode causar em nós. Quem tem o poder desarmar a consciência das astucias da prepotência são as crianças, pois quando uma criança chega junto de nós e nós conseguirmos embalar a sua inocência com nosso coração com amor, automaticamente a nossa prepotência se esvai, pois tudo se renova em nós na esperança e paz. 


Mas também muitas guerras, conflitos e brigas, por egoísmo que a prepotência arma dirigida pelo descompasso de dominação e interesses mesquinhos, poderiam ser evitados se a nossa consciência acolhesse as crianças com alegria e paz. Oportunizando-as a desarmar o nosso coração da prepotência de dominação e interesses dominativos com sua humildade e pureza de ser.


Porém, a natureza também nos ensina a vencer as prepotências que ferem e alojam dominação e interesses particulares, fazendo mal ao nosso interior, pois é só saber sintonizar a consciência na presença dos pássaros, aves, arvores, flores, vegetais e animais, águas com seus córregos, lagos, mares, neblinas, nuvens, chuvas, ventos e sol, tudo isto nos mostra a grandeza de Deus pai que nos ama através destas maravilhas, simples que a terra na sua essência nos fornece diuturnamente.


Mas é no sentir a presença de DEUS como forma simples e abrangente em todo nosso ser, através da oração individual ou comunitária que nós esvaziamos da prepotência e preenchemos a nossa vida com compromissos dos que sofrem de ausência de presença nos presídios, hospitais, nos lares desfigurados sem amor, nos idosos necessitados de atenção, nas pessoas depressivas e nas pessoas conduzidas pelos diversos vícios (drogas).


Tudo isto faz brotar em nós o sentimento de igualdade entre as pessoas necessitadas e cria a dimensão de pertencimento das dores nos sofrimentos de quem sofre junto da nossa consciência e coração, mas é preciso se dispor a ouvir os seus anseios e perturbações que estão submetidas. Isso valoriza os seus sofrimentos e nos ajuda a esvaziar-nos da prepotência e assumir condições favoráveis em saber ouví-las e integrá-las a liberdade integradora com amor que cada pessoa merece receber.

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