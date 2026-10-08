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Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças

Ito Fassini faleceu aos 89 anos

08/10/2026 às 08h33 Atualizada em 08/10/2026 às 08h54
Por: Redação
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Divulgação
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Faleceu nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, aos 89 anos, Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças, Jaime Fassini.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a família e a empresa lamentaram a perda e destacaram Ito como uma pessoa de “coração generoso”, que deixou um legado de amor, humildade, honestidade e exemplo para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

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Atos fúnebres serão realizados na Comunidade de Mundo Novo, interior de Seberi.

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Em razão do falecimento, as lojas da Jaime Auto Peças em Tenente Portela e Palmitinho estarão fechadas nesta quinta-feira (8).

Aos familiares e amigos as condolências do site Portela Online.

 

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