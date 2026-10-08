Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças

Faleceu nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, aos 89 anos, Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças, Jaime Fassini.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a família e a empresa lamentaram a perda e destacaram Ito como uma pessoa de “coração generoso”, que deixou um legado de amor, humildade, honestidade e exemplo para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Continua após a publicidade

Atos fúnebres serão realizados na Comunidade de Mundo Novo, interior de Seberi.

Continua após a publicidade

Em razão do falecimento, as lojas da Jaime Auto Peças em Tenente Portela e Palmitinho estarão fechadas nesta quinta-feira (8).

Aos familiares e amigos as condolências do site Portela Online.