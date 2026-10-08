Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças

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Tenente Portela, RS
Faleceu nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, aos 89 anos, Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças, Jaime Fassini.
Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a família e a empresa lamentaram a perda e destacaram Ito como uma pessoa de “coração generoso”, que deixou um legado de amor, humildade, honestidade e exemplo para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
Atos fúnebres serão realizados na Comunidade de Mundo Novo, interior de Seberi.
Em razão do falecimento, as lojas da Jaime Auto Peças em Tenente Portela e Palmitinho estarão fechadas nesta quinta-feira (8).
Aos familiares e amigos as condolências do site Portela Online.
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