Prefeitura de Tenente Portela decreta luto por morte de ex-prefeito

NOTA DE PESAR E LUTO OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Tenente Portela manifesta profundo pesar pelo falecimento de Elcides José Salamoni, aos 92 anos, ocorrido neste domingo, 25 de outubro de 2026, em Cuiabá, Mato Grosso.

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Ex-prefeito e ex-vereador de Tenente Portela, Salamoni teve uma trajetória marcada pela dedicação à vida pública, à educação, à comunicação e ao desenvolvimento regional.

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Professor e comunicador, exerceu o mandato de vereador entre 1960 e 1963 e, posteriormente, assumiu a Prefeitura Municipal, administrando Tenente Portela no período de 1964 a 1971. Também atuou como diretor da Rádio Municipal, contribuindo para a história da comunicação portelense.

Na década de 1970, participou do movimento de colonização do Mato Grosso, por meio da Cooperativa de Colonização 31 de Março (Coopercol), que levou centenas de famílias gaúchas ao Centro-Oeste brasileiro, contribuindo para a formação e o desenvolvimento de municípios como Canarana e Água Boa.

Radicado no Mato Grosso, deu continuidade à sua trajetória política, sendo eleito vice-prefeito de Água Boa em 1982 e assumindo a Prefeitura daquele município em 1988.

Em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados à comunidade portelense, o Poder Executivo Municipal decreta LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS em Tenente Portela.

Neste momento de tristeza, a Administração Municipal solidariza-se com familiares, amigos e todos que conviveram com Elcides José Salamoni, expressando sinceras condolências e gratidão por sua contribuição à história de nosso município.

Tenente Portela – RS, 25 de outubro de 2026.