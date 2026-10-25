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Mega-Sena acumula, e próximo prêmio será de R$ 300 milhões

Números sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57

25/10/2026 às 08h29
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.074 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (24). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 300 milhões para a nova rodada.

Os números sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.

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A quina teve 175 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 30.318,56. A quadra saiu para 11.643 apostas, no valor de R$ 651 cada.

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Apostas

O próximo concurso ocorre na segunda-feira (26), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa .

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Caixa Loterias antecipou para sábado os sorteios previstos para este domingo (25), dia do segundo turno das eleições.

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