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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 230 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h

24/10/2026 às 09h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (24) prêmio estimado em R$ 230milhões. As seis dezenas do concurso 3.074 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), por causa do segundo turno das eleições.

No último concurso, foram sorteados os números 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

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