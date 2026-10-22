Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela

Chuva
Tenente Portela, RS
;Foi identificada como Erno Lindemann, de 67 anos, a vítima encontrada sem vida às margens de um açude.
No local, também foi encontrada uma motosserra. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que está sendo realizada para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.
Segundo o delegado de Polícia Roberto Fagundes Aldino, neste momento, não é possível afirmar se a morte foi acidental, decorrente de homicídio ou suicídio.
Conforme o delegado, somente no decorrer das investigações será possível esclarecer o que aconteceu.
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