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Polícia POLÍCIA

Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela

circunstâncias da morte serão investigadas

22/10/2026 às 09h56
Por: Redação Fonte: Portela Online
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Divulgação
Divulgação

;Foi identificada como Erno Lindemann, de 67 anos, a vítima encontrada sem vida às margens de um açude.

No local, também foi encontrada uma motosserra. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que está sendo realizada para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.

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Segundo o delegado de Polícia Roberto Fagundes Aldino, neste momento, não é possível afirmar se a morte foi acidental, decorrente de homicídio ou suicídio.

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Conforme o delegado, somente no decorrer das investigações será possível esclarecer o que aconteceu.

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