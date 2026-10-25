Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela, aos 92 anos

Natural de Palmeira das Missões, Salamoni comandou o Executivo portelense entre 1964 e 1971 e também teve atuação política no Mato Grosso.

Continua após a publicidade

Tenente Portela se despede de um nome que fez parte da história política do município. Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela, faleceu neste domingo, 25 de outubro, aos 92 anos, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Continua após a publicidade

A informação foi divulgada pelo portal Notícias Interativa, de Água Boa (MT). Segundo a publicação, Salamoni faleceu às 8h30min, no Hospital Unimed, em Cuiabá.

Natural de Palmeira das Missões (RS), Elcides José Salamoni esteve à frente da Prefeitura de Tenente Portela entre 1964 e 1971, período em que participou da administração municipal em uma fase importante da história local.

Após sua trajetória no Rio Grande do Sul, Salamoni também construiu uma história no Mato Grosso. Foi um dos pioneiros de Água Boa, onde atuou como agropecuarista e participou da fundação da Coopercana, sendo gerente-geral da cooperativa entre 1976 e 1979.

Na política mato-grossense, foi vice-prefeito de Água Boa entre 1983 e 1988 e assumiu o comando da prefeitura em 1988, permanecendo no cargo até o final daquele ano.

Salamoni também apoiou o projeto de colonização de Água Boa, idealizado pelo pastor Norberto Schwantes, que promoveu a transferência de colonos do Noroeste do Rio Grande do Sul para a região Centro-Oeste do Brasil.

Conforme o Notícias Interativa, Elcides José Salamoni estava aposentado e residia em Cuiabá.

Até a publicação da notícia original, não havia informações divulgadas sobre o horário do sepultamento.

Fonte: Notícias Interativas