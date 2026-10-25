Quarta, 28 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
15°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,35
Euro
R$ 5,95
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula e eleitores idosos se emocionam em “festa de aniversário”
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 320 milhões
Política Após vitória nas urnas, Lula vai retomar viagens internacionais
Saúde EBC tem quatro jornalistas entre os finalistas do prêmio +Admirados
Política Assédio eleitoral: saiba como denunciar crime mesmo após eleições
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Obituário OBITUÁRIO

Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela

Elclides administrou Tenente Portela entre 1964-1971

25/10/2026 às 11h12
Por: Redação
Compartilhe:
Arquivo Pessoal
Arquivo Pessoal

Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela, aos 92 anos

Natural de Palmeira das Missões, Salamoni comandou o Executivo portelense entre 1964 e 1971 e também teve atuação política no Mato Grosso.

Continua após a publicidade
Anúncio

Tenente Portela se despede de um nome que fez parte da história política do município. Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela, faleceu neste domingo, 25 de outubro, aos 92 anos, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Continua após a publicidade
Anúncio

A informação foi divulgada pelo portal Notícias Interativa, de Água Boa (MT). Segundo a publicação, Salamoni faleceu às 8h30min, no Hospital Unimed, em Cuiabá.

Natural de Palmeira das Missões (RS), Elcides José Salamoni esteve à frente da Prefeitura de Tenente Portela entre 1964 e 1971, período em que participou da administração municipal em uma fase importante da história local.

Após sua trajetória no Rio Grande do Sul, Salamoni também construiu uma história no Mato Grosso. Foi um dos pioneiros de Água Boa, onde atuou como agropecuarista e participou da fundação da Coopercana, sendo gerente-geral da cooperativa entre 1976 e 1979.

Na política mato-grossense, foi vice-prefeito de Água Boa entre 1983 e 1988 e assumiu o comando da prefeitura em 1988, permanecendo no cargo até o final daquele ano.

Salamoni também apoiou o projeto de colonização de Água Boa, idealizado pelo pastor Norberto Schwantes, que promoveu a transferência de colonos do Noroeste do Rio Grande do Sul para a região Centro-Oeste do Brasil.

Conforme o Notícias Interativa, Elcides José Salamoni estava aposentado e residia em Cuiabá.

Até a publicação da notícia original, não havia informações divulgadas sobre o horário do sepultamento.

 

Fonte: Notícias Interativas 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
LUTO Prefeitura de Tenente Portela decreta luto por morte de ex-prefeito OBITUÁRIO Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças OBITUÁRIO Nota de Falecimento: Isaac Jair Lutz dos Santos
OBITUÁRIO Redentora - Nota de falecimento OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de falecimento Obituário Tenente Portela - Nota de Falecimento
OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de Falecimento OBITUÁRIO Derrubadas/Desimigrados - Nota de Falecimento OBITUÁRIO Derrubadas - Nota de falecimento
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h15 - Fonte: ClimaTempo
15°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 24°

Qui 23°C 15°C
Sex 24°C 14°C
Sáb 25°C 13°C
Dom 27°C 13°C
Seg 29°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Há 6 dias Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Há 6 dias Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 4 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 4 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados