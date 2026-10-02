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Nota de Falecimento: Isaac Jair Lutz dos Santos

Jair como era conhecido faleceu aos 75 anos

02/10/2026 às 12h19
Por: Redação
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É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Isaac Jair Lutz dos Santos, ocorrido aos 75 anos de idade, no dia 01 de outubro de 2026, às 21h20, no Hospital Santo Antônio.  

Nascido em 02 de agosto de 1951, Isaac deixa um legado de carinho, dedicação e lembranças inesquecíveis para todos os seus familiares e amigos. Sua partida deixa um vazio imenso no coração daqueles que compartilharam de sua trajetória de vida.  

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Neste momento de dor e saudade, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos, desejando força e conforto para superar esta perda irreparável.

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Que sua memória e seu exemplo permaneçam vivos na lembrança de todos.

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