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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira

Candidatos participam de caminhadas e atos de campanha

02/10/2026 às 11h31
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

Nos últimos dias antes do primeiro turno das eleições 2026, a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (2) inclui caminhadas, comício e atos de campanha em diferentes cidades. Também estão previstos encontros com apoiadores e bandeiraço, com atividades concentradas principalmente no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás e em São Paulo.

Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevista à Sputnik Brasil, à tarde.

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Augusto Cury (Avante)
Fará ato contra interferência nas eleições. Ao meio dia, concede entrevista na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

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Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista à emissora de rádio de Cidade de Goiás (GO) à tarde e a um canal do YouTube no início da noite.

Flávio Bolsonaro (PL)
No início da noite participa do Bloquinho do Nikolas Ferreira em Montes Claros (MG).

Hertz Dias (PSTU)
Participa de caminhada no centro de São Paulo com saída da Estação Anhangabaú do metrô.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Pela manhã, participa de ato na Candelária, no Rio de Janeiro (RJ). À tarde, faz caminhada em Belo Horizonte, com concentração na Praça da Liberdade, na Savassi.

Renan Santos (Missão)
Participa de encontro com apoiadores em Volta Redonda (RJ).

Ronaldo Caiado (PSD)
Em Goiânia (GO), participa de caminhada na região da 44, pela manhã, e na Avenida Igualdade, à tarde. Também faz bandeiraço na Avenida Anhanguera.

Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa de jantar de encerramento de campanha em São Paulo.

Samara Martins (UP)
Participa de comício seguido de caminhada em Recife (PE).

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Romeu Zema (Novo) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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