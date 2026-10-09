5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA

A noite desta quinta-feira, 08 de outubro, marcou o lançamento oficial da 5ª Negócios Daqui – Edição Multissetorial, em Tenente Portela. Realizado no CTG Sentinela da Fronteira, o evento reuniu autoridades municipais, integrantes da comissão organizadora, representantes de entidades parceiras, veículos de comunicação e expositores que participarão da feira.

Durante o encontro, foram apresentados os detalhes da estrutura, as novidades e a programação da edição 2026, que acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de novembro, consolidando a proposta de valorizar os empreendedores locais, movimentar a economia e proporcionar momentos de cultura, lazer e entretenimento para a comunidade.

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Com o slogan “Feira da Nossa Gente”, a 5ª Negócios Daqui reunirá mais de 130 expositores de Tenente Portela, representando os segmentos do comércio, indústria, prestação de serviços, agricultura familiar, agroindústrias, artesanato e cultura indígena.

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A estrutura contará com espaços de exposição distribuídos em diferentes pavilhões, além de praça de alimentação e arena de shows. A programação também reserva atrações para diferentes públicos, incluindo o Baile da Melhor Idade, Festival Danças Daqui, Desfile de Moda e o 3º CãoCurso, entre outras atividades que prometem movimentar os três dias do evento.

SHOWS SÃO DESTAQUE NO LANÇAMENTO

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o anúncio oficial dos shows que integrarão a programação artística da feira. Serão três dias de muita música, com atrações de diferentes estilos, contemplando o sertanejo, o bailão, o batidão e o pagode.

Na sexta-feira, 06 de novembro, a programação musical começa com Wilian Netto, uma das revelações do sertanejo, que promete embalar o público com seus sucessos. Na sequência, o palco será do Grupo Talagaço, trazendo seu contagiante batidão, o som marcante da sanfona e muita animação.

No sábado, 07 de novembro, a noite será de grandes atrações. A tradicional Banda Passarela comandará o bailão, preparando o clima para um dos momentos mais esperados da feira: o show nacional da dupla Jeann e Julio, que levará ao palco seus grandes sucessos e toda a energia do sertanejo.

No domingo, 08 de novembro, a programação musical terá um clima descontraído e festivo. Durante a tarde, o Grupo Desapego, de Três Passos, apresentará um repertório de pagode, encerrando a agenda de shows com muita alegria e alto astral.

A entrada na feira e o acesso a todos os shows serão totalmente gratuitos, permitindo que toda a comunidade de Tenente Portela e da região participe das atividades.

5ª Negócios Daqui – Feira da Nossa Gente .

Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

Parceria: ACISA e Emater/RS-Ascar.

Apoio: Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal; Programa Sabor Gaúcho, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela