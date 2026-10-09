Domingo, 11 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 4,99
Euro
R$ 5,58
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula faz comício em Natal e Flávio participa de moto-carreata no Rio
Política PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Saúde José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
Política Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Geral PM do Rio reforça policiamento para o feriado de segunda-feira
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Tenente Portela FEIRA

5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA

Veja abaixo

09/10/2026 às 15h52 Atualizada em 09/10/2026 às 15h56
Por: Redação
Compartilhe:
Foto: Portela Online
Foto: Portela Online

A noite desta quinta-feira, 08 de outubro, marcou o lançamento oficial da 5ª Negócios Daqui – Edição Multissetorial, em Tenente Portela. Realizado no CTG Sentinela da Fronteira, o evento reuniu autoridades municipais, integrantes da comissão organizadora, representantes de entidades parceiras, veículos de comunicação e expositores que participarão da feira.

Durante o encontro, foram apresentados os detalhes da estrutura, as novidades e a programação da edição 2026, que acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de novembro, consolidando a proposta de valorizar os empreendedores locais, movimentar a economia e proporcionar momentos de cultura, lazer e entretenimento para a comunidade.

Continua após a publicidade
Anúncio

Com o slogan “Feira da Nossa Gente”, a 5ª Negócios Daqui reunirá mais de 130 expositores de Tenente Portela, representando os segmentos do comércio, indústria, prestação de serviços, agricultura familiar, agroindústrias, artesanato e cultura indígena.

Continua após a publicidade
Anúncio

A estrutura contará com espaços de exposição distribuídos em diferentes pavilhões, além de praça de alimentação e arena de shows. A programação também reserva atrações para diferentes públicos, incluindo o Baile da Melhor Idade, Festival Danças Daqui, Desfile de Moda e o 3º CãoCurso, entre outras atividades que prometem movimentar os três dias do evento.

SHOWS SÃO DESTAQUE NO LANÇAMENTO

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o anúncio oficial dos shows que integrarão a programação artística da feira. Serão três dias de muita música, com atrações de diferentes estilos, contemplando o sertanejo, o bailão, o batidão e o pagode.

Na sexta-feira, 06 de novembro, a programação musical começa com Wilian Netto, uma das revelações do sertanejo, que promete embalar o público com seus sucessos. Na sequência, o palco será do Grupo Talagaço, trazendo seu contagiante batidão, o som marcante da sanfona e muita animação.

No sábado, 07 de novembro, a noite será de grandes atrações. A tradicional Banda Passarela comandará o bailão, preparando o clima para um dos momentos mais esperados da feira: o show nacional da dupla Jeann e Julio, que levará ao palco seus grandes sucessos e toda a energia do sertanejo.

No domingo, 08 de novembro, a programação musical terá um clima descontraído e festivo. Durante a tarde, o Grupo Desapego, de Três Passos, apresentará um repertório de pagode, encerrando a agenda de shows com muita alegria e alto astral.

A entrada na feira e o acesso a todos os shows serão totalmente gratuitos, permitindo que toda a comunidade de Tenente Portela e da região participe das atividades.

5ª Negócios Daqui – Feira da Nossa Gente .
Realização: Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Parceria: ACISA e Emater/RS-Ascar.
Apoio: Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal; Programa Sabor Gaúcho, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
FEIRA 5ª NEGÓCIOS DAQUI SERÁ LANÇADA NESTA QUINTA-FEIRA COM APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E DOS SHOWS KID PLAY Vem aí um novo espaço de diversão e festas em Tenente Portela FEIRA Encerram-se nesta sexta-feira as inscrições para cadastro reserva da 5ª Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial
RECAPEAMENTO VIAS CENTRAIS SÃO INTERDITADAS PARA INÍCIO DO RECAPEAMENTO EM TENENTE PORTELA RECAPEAMENTO PREPARAÇÃO PARA RECAPEAMENTO AVANÇA NA AVENIDA SANTA ROSA EM TENENTE PORTELA GREVE Funcionários da Caixa aderem à greve e atividades são paralisadas em Tenente Portela Autoatendimento segue funcionando
FISCALIZAÇÃO Tenente Portela terá fiscalização na rede de abastecimento de água FARROUPILHA Confira a programação completa do 15° Acampamento Farroupilha de Tenente Portela VAGA PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CUIDADOR RESIDENTE
Tenente Portela, RS Atualizado às 03h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Chuva

Mín. 16° Máx. 18°

Seg 18°C 16°C
Ter 22°C 16°C
Qua 23°C 16°C
Qui 18°C 15°C
Sex 17°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 5 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 7 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Há 7 dias Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 3 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados