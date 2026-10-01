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Tenente Portela KID PLAY

Vem aí um novo espaço de diversão e festas em Tenente Portela

Playgroud completo, brinquedos, games, etc

01/10/2026 às 15h26 Atualizada em 01/10/2026 às 21h23
Por: Redação
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Vem aí um novo espaço de diversão e festas em Tenente Portela

Tem novidade chegando em Tenente Portela! Um novo espaço pensado para transformar brincadeiras em momentos especiais está sendo preparado na cidade. É o Kid Play – Brincadeira que Vira Festa, que promete reunir diversão, família, amigos e muita alegria em um só lugar.

Localizado na RSC-472, no trevo de acesso a Tenente Portela, próximo ao Atacado Silva, o espaço está sendo montado para receber crianças, jovens e também os adultos que quiserem aproveitar momentos de descontração em família.

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A estrutura contará com playground completo, brinquedos para diferentes idades, games e atrações eletrônicas, além de espaço para comemorações, decoração, comidas, bebidas e música.

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A proposta é oferecer um ambiente preparado para festas de aniversário, encontros e comemorações, proporcionando às famílias um lugar para brincar, celebrar e criar novas lembranças.

? Inauguração já tem data marcada!

A espera está chegando ao fim. O Kid Play será inaugurado no dia 10 de outubro, a partir das 15h30, e a programação promete marcar a chegada do novo espaço a Tenente Portela.

? Kid Play – RSC-472, trevo de acesso a Tenente Portela, próximo ao Atacado Silva

? Informações: (55)991767472

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