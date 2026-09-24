Encerram-se nesta sexta-feira as inscrições para cadastro reserva da 5ª Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial

ATENÇÃO, EMPRESAS E EMPREENDEDORES

Encerra nesta sexta-feira, 25 de setembro, o prazo para o cadastro reserva da 5ª Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial, promovida pela Prefeitura de Tenente Portela.

Continua após a publicidade

Podem participar empresas e empreendedores de diferentes setores da economia local, desde que atendam aos critérios estabelecidos no regulamento, possuam CNPJ ativo e registrado em Tenente Portela e estejam em situação regular junto ao Município.

Continua após a publicidade

Para realizar o cadastro, os interessados devem preencher o formulário online disponibilizado pela Comissão Organizadora e apresentar:

Cartão CNPJ atualizado;

Certidão Negativa Municipal válida.

O formulário e as demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Tenente Portela:

www.tenenteportela.rs.gov.br

Nesta fase, não estão contempladas inscrições para comercialização de bebidas e alimentos prontos para consumo, como lanches e similares.

A Feira Negócios Daqui será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. A participação dos expositores será gratuita, assim como o acesso do público ao evento.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela