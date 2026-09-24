Escola Cléia Salete Dalberto celebra aprovação do Curso Técnico em Enfermagem

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Tenente Portela, RS
A Escola Estadual de Educação Básica Profª Cléia Salete Dalberto, de Tenente Portela, celebra a aprovação do Curso Técnico em Enfermagem, considerada uma importante conquista para toda a comunidade escolar.
A novidade representa a abertura de novas oportunidades de formação e de caminhos profissionais para os estudantes do Tenente Portela e da região.
A escola destacou o trabalho e o empenho de todos que contribuíram para que o projeto se tornasse realidade.
Com a aprovação do curso, a Escola Cléia Salete Dalberto amplia sua oferta de formação e reforça sua missão de preparar os estudantes para a vida e para o mercado de trabalho.
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