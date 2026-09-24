Quinta, 24 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
21°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,89
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Justiça Caso Master: TCDF bloqueia até R$ 2,7 bi de ex-dirigentes do BRB
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24)
Política Conheça os recursos de acessibilidade que ampliam autonomia na votação
Política Conheça os candidatos a governador do Tocantins nas eleições deste ano
Política Saiba quais são os candidatos na disputa ao governo de Roraima
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Justiça Justiça

Caso Master: TCDF bloqueia até R$ 2,7 bi de ex-dirigentes do BRB

Medida foi tomada de forma unânime, em sessão fechada

24/09/2026 às 10h53
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decidiu, nessa quarta-feira (23), de forma unânime, em sessão fechada, bloquear até R$ 2,7 bilhões em contas e bens de cinco ex-dirigentes do Banco Regional de Brasília (BRB), instituição pública controlada pelo governo do Distrito Federal.

A medida foi tomada em face da crise provocada por negócios do BRB com o Banco Master, liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central por indícios de gestão fraudulenta.

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo o TCDF, os ex-dirigentes do BRB terão 30 dias para se defender. O valor total do bloqueio é de R$ 2.761.749.206,55.

Continua após a publicidade
Anúncio

“A medida tem por objetivo resguardar eventual ressarcimento aos cofres públicos diante de indícios apontados em apurações relacionadas a operações conduzidas pela instituição financeira”, informou o tribunal.

Ainda segundo o tribunal de contas local, a decisão prevê uma “instrução prioritária” para avaliar a extensão do bloqueio a outras pessoas envolvidas no caso.

O TCDF determinou também o envio, em até 24 horas, das informações colhidas por auditoria independente contratada pelo BRB para avaliar os prejuízos decorrentes dos negócios com o Master.

Até o momento, o BRB encontra-se em desconformidade regulatória, por não ter cumprido os prazos legais para a apresentação de balanço operacional e patrimonial, que não são publicados desde o ano passado.

O caso é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), sob supervisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Há suspeita de que ex-dirigentes do banco receberam vantagens indevidas para autorizar a compra de carteiras de crédito fraudulentas do Master, num valor que pode ultrapassar os R$ 12 bilhões. O tamanho real do rombo ainda não foi revelado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master Justiça Por unanimidade, STF iguala tempo de licenças-maternidade e adotante Justiça Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Justiça Flagrante por drogas gera mais prisão preventiva do que outros crimes Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições Justiça Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
Justiça Fux vai relatar ação sobre idas da esposa de Moraes ao Senado Justiça TRE-RJ fará auditoria para definir urnas que serão fiscalizadas Justiça Maioria do TSE mantém suspensão da campanha de Deltan ao Senado
Tenente Portela, RS Atualizado às 11h16 - Fonte: ClimaTempo
21°
Tempo limpo

Mín. Máx. 25°

Sex 28°C 14°C
Sáb 28°C 16°C
Dom 22°C 18°C
Seg 24°C 18°C
Ter 23°C 18°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 6 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 7 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 6 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 13 horas Tenente Portela - Nota de falecimento
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados