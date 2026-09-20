Domingo, 20 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
22°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,14
Euro
R$ 5,91
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Esportes Rádio Nacional exibe Corinthians x Fluminense neste domingo
Política Samara Martins propõe dobrar salário mínimo e instituir escala 4x3
Educação Mais de 625 mil pessoas fazem a Prova Nacional Docente neste domingo
Política Zema propõe saída do Brics e redução de supersalários e de impostos
Internacional China busca conexão e cooperação entre povos por meio dos grandes rios
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Educação Educação

Mais de 625 mil pessoas fazem a Prova Nacional Docente neste domingo

PND será aplicada em 806 municípios brasileiros

20/09/2026 às 09h17
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Mais de 625 mil estudantes concluintes e formados em licenciatura de todo o país farão, neste domingo (20), a Prova Nacional Docente (PND). O resultado do exame pode ser usado em processos de seleção de professores por entes federativos que optarem por adotar a nota da PND.

Para os alunos concluintes, a PND é considerada a avaliação teórica obrigatória do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, por sua vez, é um pré-requisito para a obtenção do diploma do curso de graduação.

Continua após a publicidade
Anúncio

A PND é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) com apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Continua após a publicidade
Anúncio

Neste ano, a PND contemplará 21 áreas de avaliação: Artes Visuais, Biologia, Ciências da Natureza, Ciências Sociais, Computação, Dança, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Português, Letras Português e Espanhol, Letras Português e Inglês, Letras Inglês, Matemática, Música, Química, Pedagogia e Teatro.

Horários

Os portões nos locais de prova da PND serão abertos em todo o país às 12h e fechados às 13h (no horário de Brasília). A prova começa às 13h30 e termina às 19h.

As provas são compostas por uma parte de Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva, e 50 questões objetivas de componente específico da área escolhida.

A nota geral varia de 0 a 100 pontos. A parte objetiva corresponde a 80% da nota, enquanto a questão discursiva representa os outros 20%.

O Cartão de Confirmação da Inscrição pode ser acessado pelo Sistema PND . O documento também mostra o local de aplicação do exame. Será necessária a apresentação de documento oficial com foto, físico ou digital. Documentos digitais devem ser apresentados no aplicativo oficial do Gov.br.

Para o preenchimento da prova só será permitida a caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. Outros materiais e cores não serão aceitos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Inep muda locais de exame da PND em União da Vitória (PR) Educação Cartilha reúne orientações para a redação do Enem 2026 Educação Analfabetismo entre jovens e adultos com deficiência é 12 vezes maior
Educação PND 2026: candidato deve responder questionário até sábado Educação PND 2026 tem adesão de 2.007 municípios e 23 estados Educação Prazo para recursos do Enamed 2026 e Revalida 2026/2 vai até quinta
Educação PND 2026: participantes farão prova neste domingo em todo o país Educação Revalida 2026/2: prazo de envio de diploma médico termina dia 19 Educação Enamed 2026: prova que avalia formação médica será neste domingo
Tenente Portela, RS Atualizado às 10h15 - Fonte: ClimaTempo
22°
Parcialmente nublado

Mín. 17° Máx. 29°

Seg 28°C 13°C
Ter 17°C 10°C
Qua 20°C 6°C
Qui 25°C 10°C
Sex 28°C 14°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 2 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 6 dias Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 5 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 3 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados