PND 2026: candidato deve responder questionário até sábado

Todos os inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2026 devem preencher, até as 23h59 deste sábado (19), no horário de Brasília, um questionário que reúne informações sobre o perfil do participante e o contexto de sua formação acadêmica.

O preenchimento é obrigatório para que o participante possa visualizar o local onde realizará a prova neste domingo (20), entre 13h30 e 19h.

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Os candidatos estarão distribuídos em salas de aplicação em mais de 800 municípios de todos os estados e o Distrito Federal .

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Enade Licenciaturas

Os participantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas 2026 como concluintes pelos coordenadores do curso devem preencher o Questionário do Estudante, exclusivamente no Sistema Enade . O acesso exige o login e senha da conta da plataforma Gov.br.

O procedimento completo do documento é obrigatório e funciona como requisito para visualização do local de aplicação da prova.

O questionário tem 70 perguntas, como estado civil, cor ou raça, se o candidato tem filhos, alguma deficiência ou transtorno de desenvolvimento, situação financeira, nível de escolarização dos pais do candidato, entre outras.

As respostas serão analisadas pelo Inep e agregadas por curso de graduação, preservando-se o sigilo de identidade de quem o respondeu.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explica que é responsabilidade do estudante preencher corretamente as informações prestadas e é responsabilidade da instituição de ensino superior acompanhar a situação de preenchimento do questionário.

De acordo com o edital da PND 2026, os dados coletados são usados em processos de avaliação dos cursos de graduação e das instituições de educação superior.

>> Veja aqui como foi o Questionário do Estudante do Enade Licenciaturas do ano passado.

Demais participantes

Os demais inscritos na PND que têm formação em licenciatura e querem lecionar em escolas da rede pública devem responder ao Questionário Contextual, que reúne informações sobre o perfil do participante e o contexto de sua formação.

Estes candidatos devem preencher os respectivos questionários diretamente no Sistema PND do Inep.

O Questionário Contextual é voltado ao aperfeiçoamento da formação inicial de professores, por meio de políticas públicas coordenadas pelo MEC.

PND

A Prova Nacional Docente tem o objetivo de melhorar a qualidade dos processos seletivos para professores e, também, induzir o aumento de professores qualificados no magistério público.

A iniciativa federal integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações para promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica e o incentivo à docência no Brasil.