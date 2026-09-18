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PND 2026: candidato deve responder questionário até sábado

Etapa é obrigatória para consultar o local de prova no sistema

18/09/2026 às 08h29
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Todos os inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2026 devem preencher, até as 23h59 deste sábado (19), no horário de Brasília, um questionário que reúne informações sobre o perfil do participante e o contexto de sua formação acadêmica.

O preenchimento é obrigatório para que o participante possa visualizar o local onde realizará a prova neste domingo (20), entre 13h30 e 19h.

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Os candidatos estarão distribuídos em salas de aplicação em mais de 800 municípios de todos os estados e o Distrito Federal .

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Enade Licenciaturas

Os participantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas 2026 como concluintes pelos coordenadores do curso devem preencher o Questionário do Estudante, exclusivamente no Sistema Enade . O acesso exige o login e senha da conta da plataforma Gov.br.

O procedimento completo do documento é obrigatório e funciona como requisito para visualização do local de aplicação da prova.

O questionário tem 70 perguntas, como estado civil, cor ou raça, se o candidato tem filhos, alguma deficiência ou transtorno de desenvolvimento, situação financeira, nível de escolarização dos pais do candidato, entre outras.

As respostas serão analisadas pelo Inep e agregadas por curso de graduação, preservando-se o sigilo de identidade de quem o respondeu.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explica que é responsabilidade do estudante preencher corretamente as informações prestadas e é responsabilidade da instituição de ensino superior acompanhar a situação de preenchimento do questionário.

De acordo com o edital da PND 2026, os dados coletados são usados em processos de avaliação dos cursos de graduação e das instituições de educação superior.

>> Veja aqui como foi o Questionário do Estudante do Enade Licenciaturas do ano passado.

Demais participantes

Os demais inscritos na PND que têm formação em licenciatura e querem lecionar em escolas da rede pública devem responder ao Questionário Contextual, que reúne informações sobre o perfil do participante e o contexto de sua formação.

Estes candidatos devem preencher os respectivos questionários diretamente no Sistema PND do Inep.

O Questionário Contextual é voltado ao aperfeiçoamento da formação inicial de professores, por meio de políticas públicas coordenadas pelo MEC.

PND

A Prova Nacional Docente tem o objetivo de melhorar a qualidade dos processos seletivos para professores e, também, induzir o aumento de professores qualificados no magistério público.

A iniciativa federal integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações para promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica e o incentivo à docência no Brasil.

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