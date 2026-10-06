5ª NEGÓCIOS DAQUI SERÁ LANÇADA NESTA QUINTA-FEIRA COM APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E DOS SHOWS

A Prefeitura de Tenente Portela e as entidades parceiras ACISA e Emater/RS - Ascar realizam, nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 19 horas, no CTG Sentinela da Fronteira, o lançamento oficial da 5ª Negócios Daqui – Edição Multissetorial. O encontro será voltado aos expositores, parceiros, promotores da Feira e veículos de comunicação locais e regionais.

Durante o evento, será apresentada oficialmente a programação completa da 5ª Negócios Daqui, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela. Um dos principais momentos da noite será o lançamento da grade de shows e atrações culturais preparada para os três dias da Feira.

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A edição de 2026 contará com mais de 130 expositores de Tenente Portela, reunindo empresas, empreendedores e produtores locais em uma programação que integra negócios, cultura, entretenimento e valorização da economia local.

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Além da apresentação das novidades, o lançamento desta quinta-feira será também um momento de confraternização entre os participantes. A programação contará com rodízio de pizza e show ao vivo de Dille Violla & Mathias. O consumo de bebidas será por adesão.

A organização destaca a importância da participação dos veículos de comunicação locais e regionais, que poderão conhecer em primeira mão os detalhes da programação, os shows e as demais novidades preparadas para a quinta edição da Feira.

A 5ª Negócios Daqui será realizada de 6 a 8 de novembro de 2026, com entrada gratuita, exposição multissetorial, atrações culturais e shows, consolidando-se como um dos principais eventos de valorização dos negócios e talentos de Tenente Portela.