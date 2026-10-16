Sexta, 16 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,07
Euro
R$ 5,70
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Governo monitora saúde de amazonenses em locais afetados por queimadas
Política Congresso promulga emenda de aposentadoria especial de agente de saúde
Geral Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil
Política Saiba quando começa a valer o fim da escala 6x1
Política Descanso de trabalhador não quebra empresas, diz Lula após fim da 6x1
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Educação Educação

Enem 2026: opção de língua estrangeira termina neste domingo (18)

Estudante inscrito automaticamente pode optar por inglês ou espanhol

16/10/2026 às 13h03
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo para que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, inscritos automaticamente, selecionem o idioma de preferência para a prova de língua estrangeira terminará neste domingo (18). As opções são inglês ou espanhol.

A inscrição automática no Enem 2026 contemplou, pela primeira vez, os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública em 2026, com o objetivo de aumentar a participação desse público no exame.

Continua após a publicidade
Anúncio

De acordo com a retificação do Edital nº 64/2026 do Enem , se o participante nessas condições perder o prazo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará a prova de inglês, e o participante não poderá alterar a opção.

Continua após a publicidade
Anúncio

A prova de língua estrangeira possui cinco questões de múltipla escolha, com foco na interpretação e compreensão de textos.

Para reforçar os estudos e adquirir vocabulário, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza gratuitamente a plataforma MEC Idiomas . A ferramenta digital oferece aulas gratuitas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Questionário socioeconômico

O participante inscrito de forma automática deverá também preencher o Questionário Socioeconômico .

Para preencher o questionário socioeconômico do Enem 2026, o candidato deve acessar a Página do Participante do exame . É preciso usar a senha da plataforma Gov.br .

O formulário online, com cerca de 23 a 25 perguntas obrigatórias, mapeia a realidade social, econômica e educacional dos participantes.

Os dados fornecidos não podem ser alterados.

Somente após preencher o questionário socioeconômico, o candidato terá acesso à informação sobre seu local de prova.

Provas

As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde.

O primeiro dia do Enem terá duração de 5 horas e 30 minutos. Neste dia, os candidatos farão a redação e os exames de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação), códigos e suas tecnologias e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e suas tecnologias.

No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão 5 horas para fazer as provas.

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem , disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Enem 2026

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições.

Pela primeira vez, além de promover o acesso ao ensino superior, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Enem 2026: prazo para escolher idioma da prova termina neste domingo Educação Docentes usam inteligência artificial para inovar e engajar alunos Educação Flávio quer escolas militares; Lula propõe ampliar educação integral
Educação Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo Educação Pesquisa mostra que 82% são contra crianças de até 3 anos com celular Educação MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Educação Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final Educação MEC vai construir novo prédio para laboratórios da UFPE Educação Fies 2026/2: faculdades privadas podem ofertar vagas até quarta
Tenente Portela, RS Atualizado às 16h15 - Fonte: ClimaTempo
20°
Parcialmente nublado

Mín. 12° Máx. 19°

Sáb 16°C 8°C
Dom 16°C 6°C
Seg 19°C 5°C
Ter 22°C 7°C
Qua 22°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Há 2 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula
Há 7 dias Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula
Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Há 7 dias Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1
Há 3 dias Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados