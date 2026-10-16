Sexta, 16 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,09
Euro
R$ 5,73
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Congresso promulga emenda do fim da 6x1; escala 5x2 começa em 60 dias
GERAL TENENTE PORTELA RECEBE RECITAL DE CANÇÕES BRASILEIRAS E ALEMÃS
Política Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos
Política Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado
Esportes Fluminense vence Flamengo e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Política Política

Congresso promulga emenda do fim da 6x1; escala 5x2 começa em 60 dias

PEC foi aprovada no Senado na quarta por 75 votos contra 1

16/10/2026 às 12h02
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O Congresso Nacional promulgou, nesta sexta-feira (16), a Emenda Constitucional nº 141 de 2026 , que põe fim à escala de seis dias de trabalho e apenas um de descanso (6x1) e prevê a escala 5x2, com duas folgas por semana, para todos os trabalhadores do Brasil dentro de dois meses.

A emenda ainda prevê uma redução gradual da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial, dentro de um período de transição de 14 meses.

Continua após a publicidade
Anúncio

Nascida a partir de pressão das ruas e atendendo a uma demanda história dos trabalhadores e sindicatos, a proposta teve a tramitação concluída na última quarta-feira (14) no Senado, com 75 votos favoráveis contra 1, do ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Continua após a publicidade
Anúncio

Apoiada pelo governo, a votação contou com apoio também da oposição, que era contra a PEC e tentava impedir a votação nesta semana. Após a sessão ter sido marcada, no entanto, a oposição liberou a bancada, que votou majoritariamente pelo fim da 6x1.

Clique aqui e acompanhe a transmissão ao vivo da cerimônia de promulgação, no Congresso Nacional:

Entenda a nova emenda

A nova regra institui a obrigatoriedade de dois dias de descanso por semana, além de reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. Tudo isso sem redução salarial.

Clique aqui e entenda a PEC .

O texto permite, por outro lado, compensar o sábado ou domingo trabalhados no caso de categorias com jornadas especiais. O número de folgas remuneradas, no entanto, deve ser mantido em duas por semana, em média, gozadas obrigatoriamente no mesmo mês.

A PEC ainda permite jornadas diferenciadas para trabalhadores com diploma de ensino superior que recebem, atualmente, igual ou acima de R$ 21.188,87, desde que mantida a escala 5x2 . Nesses casos, a negociação direta entre patrão e trabalhador deve definir a duração do trabalho.

A proposta prevê que lei complementar posterior poderá estabelecer medidas transitórias de mitigação dos impactos da redução da jornada para os microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.

Transição

A implementação da redução da jornada de 44 para 40 horas terá uma transição de até 14 meses. A exceção são os trabalhadores terceirizados da administração pública, que terão uma regra de transição diferenciada.

Para todos os demais trabalhadores, as empresas terão que garantir a escala 5x2 em até 60 dias a contados a partir de hoje , assim como a redução da jornada para 42 horas semanais.

Doze meses após essa primeira redução, a jornada cai para 40 horas.

No intervalo entre o segundo e o 14º mês após a promulgação, o empregador deverá distribuir, ao longo da semana, as duas horas acima das oito normais de serviço.

Se repartidas igualmente, o empregado terá que trabalhar 8 horas e 24 minutos nos cinco dias na semana.

Finalizada a fase de transição, todos os empregados devem trabalhar, no máximo, oito horas diárias e 40 horas semanais em cinco dias na semana. Para trabalhar mais horas, é necessário pagamento de hora-extra.

Veja as regras de transição da PEC que acaba com a escala 6x1:

  • escala de 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso (após 60 dias);
  • redução da jornada de 44 horas para 42 horas semanais (após 60 dias)
  • jornada de 42 horas para 40 horas semanais, mantida a escala 5x2 (em 14 meses).

Acordos coletivos

A Emenda Constitucional permite ainda, excepcionalmente, e mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, que seja estabelecido regime compensatório que permita escala diferente da 5x2.

Nesses casos, os trabalhadores precisam ser compensados no mesmo “mês-calendário”, garantindo “o gozo de pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana de trabalho”.

Ou seja, um trabalhador pode fazer ainda a escala 6x1, desde que prevista em acordo coletivo. Nesse caso, o dia trabalhado a mais terá que ser compensado com uma folga dentro do mesmo mês. Ao final desse mês, ele terá que ter gozado, na média, o equivalente a duas folgas remuneradas por semana.

Em outro parágrafo, a Emenda permite que uma lei posterior pode prever regimes diferentes para duração do trabalho e dias de repouso, desde que respeitados os limites de 40 horas semanais e dois dias de repouso remunerado por semana.

Terceirizados do Estado

As empresas que prestam serviços para o Estado terão prazo de 12 meses após promulgação da emenda, e não 60 dias como as demais, para acabar com a escala 6x1 dos empregados.

A nova jornada passará a valer no momento da formalização do aditamento do contrato das empresas com o poder público. Porém, os contratos aditados após 60 dias da promulgação da emenda já terão que observar a nova jornada de trabalho instituída pela PEC.

Matéria ampliada às 10h48

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos Política Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado Política Alcolumbre vai promulgar fim da escala 6x1 nesta sexta
Política Senado aprova aumento de limite e perdão de dívida para MEIs Política TRE-RJ decide pedir apoio de tropas federais para o segundo turno Política CUT elogia fim da “massacrante” 6x1; CNI quer revisar PEC aprovada
Política Conheça detalhes da regulamentação dos jogos eletrônicos no Brasil Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (15) Política Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Tenente Portela, RS Atualizado às 11h15 - Fonte: ClimaTempo
20°
Parcialmente nublado

Mín. 12° Máx. 19°

Sáb 16°C 8°C
Dom 16°C 6°C
Seg 19°C 5°C
Ter 22°C 7°C
Qua 22°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Há 7 dias 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula
Há 7 dias Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula
Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Há 1 dia Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Há 7 dias Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados