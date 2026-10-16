Sexta, 16 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,09
Euro
R$ 5,73
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Congresso promulga emenda do fim da 6x1; escala 5x2 começa em 60 dias
GERAL TENENTE PORTELA RECEBE RECITAL DE CANÇÕES BRASILEIRAS E ALEMÃS
Política Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos
Política Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado
Esportes Fluminense vence Flamengo e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Tenente Portela GERAL

TENENTE PORTELA RECEBE RECITAL DE CANÇÕES BRASILEIRAS E ALEMÃS

Com entrada gratuita, a apresentação reunirá canções alemãs e brasileiras

16/10/2026 às 09h55
Por: Redação Fonte: GERA
Compartilhe:
TENENTE PORTELA RECEBE RECITAL DE CANÇÕES BRASILEIRAS E ALEMÃS

O Centro Cultural de Tenente Portela receberá, nesta segunda-feira, 19 de outubro, às 19h, um recital de canto e piano com a cantora lírica Angela Diel e o pianista Fernando Rauber. Com entrada gratuita, a apresentação reunirá canções alemãs e brasileiras, incluindo obras de Heitor Villa-Lobos, Waldemar Henrique e Chiquinha Gonzaga.

Com trajetória no Brasil e no exterior, Angela Diel tem experiência em óperas, concertos com orquestras e recitais. Vencedora do prêmio de melhor voz feminina no Concurso Nacional Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, também recebeu o Prêmio Açorianos de Música como melhor intérprete erudita pelo CD Canto Brasileiro. Os repertórios alemão e brasileiro têm destaque em sua carreira.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ao piano, Fernando Rauber traz experiência como solista e músico de câmara. Bacharel, mestre e doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou como pianista da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul e do Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

Continua após a publicidade
Anúncio

O recital será uma oportunidade para a comunidade apreciar diferentes tradições musicais em uma apresentação que combina a expressividade do canto lírico com o acompanhamento do piano.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
DATA ESPECIAL DOIS DIAS DE DIVERSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM TENENTE PORTELA  FEIRA 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA FEIRA 5ª NEGÓCIOS DAQUI SERÁ LANÇADA NESTA QUINTA-FEIRA COM APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E DOS SHOWS
KID PLAY Vem aí um novo espaço de diversão e festas em Tenente Portela FEIRA Encerram-se nesta sexta-feira as inscrições para cadastro reserva da 5ª Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial RECAPEAMENTO VIAS CENTRAIS SÃO INTERDITADAS PARA INÍCIO DO RECAPEAMENTO EM TENENTE PORTELA
RECAPEAMENTO PREPARAÇÃO PARA RECAPEAMENTO AVANÇA NA AVENIDA SANTA ROSA EM TENENTE PORTELA GREVE Funcionários da Caixa aderem à greve e atividades são paralisadas em Tenente Portela Autoatendimento segue funcionando FISCALIZAÇÃO Tenente Portela terá fiscalização na rede de abastecimento de água
Tenente Portela, RS Atualizado às 11h15 - Fonte: ClimaTempo
20°
Parcialmente nublado

Mín. 12° Máx. 19°

Sáb 16°C 8°C
Dom 16°C 6°C
Seg 19°C 5°C
Ter 22°C 7°C
Qua 22°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Há 7 dias 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula
Há 7 dias Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula
Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Há 1 dia Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Há 7 dias Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados