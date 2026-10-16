TENENTE PORTELA RECEBE RECITAL DE CANÇÕES BRASILEIRAS E ALEMÃS

O Centro Cultural de Tenente Portela receberá, nesta segunda-feira, 19 de outubro, às 19h, um recital de canto e piano com a cantora lírica Angela Diel e o pianista Fernando Rauber. Com entrada gratuita, a apresentação reunirá canções alemãs e brasileiras, incluindo obras de Heitor Villa-Lobos, Waldemar Henrique e Chiquinha Gonzaga.

Com trajetória no Brasil e no exterior, Angela Diel tem experiência em óperas, concertos com orquestras e recitais. Vencedora do prêmio de melhor voz feminina no Concurso Nacional Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, também recebeu o Prêmio Açorianos de Música como melhor intérprete erudita pelo CD Canto Brasileiro. Os repertórios alemão e brasileiro têm destaque em sua carreira.

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Ao piano, Fernando Rauber traz experiência como solista e músico de câmara. Bacharel, mestre e doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou como pianista da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul e do Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

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O recital será uma oportunidade para a comunidade apreciar diferentes tradições musicais em uma apresentação que combina a expressividade do canto lírico com o acompanhamento do piano.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela