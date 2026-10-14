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DOIS DIAS DE DIVERSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM TENENTE PORTELA 

programação especial em comemoração ao Dia das Crianças

14/10/2026 às 19h18
Por: Redação
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DOIS DIAS DE DIVERSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM TENENTE PORTELA 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela promove, nesta quarta e quinta-feira, dias 14 e 15, uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. Alunos dos anos iniciais aproveitam brinquedos infláveis, brincadeiras e lanches, em momentos de descontração com colegas e professores.

As atividades acontecem no ginásio da comunidade de Daltro Filho. Para chegar ao local, as turmas embarcam na “Caravana da Alegria”, com transporte em ônibus escolares durante seus respectivos turnos de aula.

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A escolha do espaço permite que as demais aulas sigam normalmente nas escolas, cuidado destacado pela secretária Irinéia Koch na organização do evento. A programação reúne lazer e convivência em uma celebração dedicada aos pequenos.

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Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

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