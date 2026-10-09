Domingo, 11 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 4,99
Euro
R$ 5,58
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula faz comício em Natal e Flávio participa de moto-carreata no Rio
Política PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Saúde José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
Política Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Geral PM do Rio reforça policiamento para o feriado de segunda-feira
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Internacional Internacional

Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado

Tarczyński publicou foto das mulheres no dia das eleições no Brasil

09/10/2026 às 17h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Duas brasileiras procuraram a embaixada do Brasil em Varsóvia, na Polônia, por se sentirem ameaçadas após uma publicação na rede social X feita pelo deputado polonês da extrema direita Dominik Tarczyński.

O parlamentar postou uma foto das duas mulheres no dia do primeiro turno das eleições no Brasil, pedindo informações sobre elas em caráter de urgência.

Continua após a publicidade
Anúncio

Após receber o contato da embaixada, o Itamaraty informou que acompanha o caso.

Continua após a publicidade
Anúncio

“O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Varsóvia, foi notificado da situação pelas cidadãs brasileiras. O setor consular da Embaixada colocou-se à disposição para prestar assistência consular às nacionais, caso solicitado”, afirmou o órgão, em nota.

Na foto, as duas brasileiras mostravam apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo a letra L com as mãos. Uma delas tinha um pin do Partido dos Trabalhadores, detalhe que foi destacado pelo parlamentar na postagem.

“Se alguém tiver informações sobre essas mulheres, por favor, entre em contato comigo por mensagem direta. URGENTE”, postou Tarczyński. Foi essa mensagem que alarmou as duas brasileiras, cujos nomes não foram divulgados pelo Itamaraty.

Dominik Tarczyński é deputado no parlamento europeu e apoiador de Donald Trump. Também pelo X, ele parabenizou Flávio Bolsonaro pelo resultado no primeiro turno e postou uma foto com o candidato do PL e seu irmão Eduardo Bolsonaro, condenado no Brasil por coação no curso do processo e, atualmente, residindo nos Estados Unidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Internacional Polícia Federal investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA Internacional Observadores internacionais chegam ao Brasil para monitorar eleições Internacional Presidenta da Capes será primeira brasileira vice-diretora da Unesco
Internacional Bancos centrais do Brasil e da Europa avaliam interligar Pix com Tips Internacional China busca conexão e cooperação entre povos por meio dos grandes rios Internacional Sociedade pode se inscrever para integrar delegação do Brasil na COP31
Internacional Fiji declara emergência nacional por HIV com 1 caso a cada 60 pessoas Internacional Brasil vai ao Sudeste Asiático mirando virar parceiro pleno da Asean Internacional Leitura entre adolescentes atinge pior nível deste século
Tenente Portela, RS Atualizado às 03h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Chuva

Mín. 16° Máx. 18°

Seg 18°C 16°C
Ter 22°C 16°C
Qua 23°C 16°C
Qui 18°C 15°C
Sex 17°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 5 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 7 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Há 7 dias Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 3 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados