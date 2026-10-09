Domingo, 11 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 4,99
Euro
R$ 5,58
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula faz comício em Natal e Flávio participa de moto-carreata no Rio
Política PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Saúde José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
Política Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Geral PM do Rio reforça policiamento para o feriado de segunda-feira
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

Flávio Bolsonaro diz que vai manter Bolsa Família e Farmácia Popular

Candidato à Presidência declarou “guerra” a facções e milícias

09/10/2026 às 17h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O candidato à Presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (9) que vai manter os programas Bolsa Família e Farmácia Popular. O candidato se disse alvo de campanhas de notícias falsas.

“Há várias mentiras circulando. Uma delas é que eu acabaria com o Bolsa Família. Isso é mentira”, declarou.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ele descreveu que o programa será focado em quem mais precisa e acompanhado de ações de capacitação e qualificação. Nas palavras dele, será “o maior programa de mobilidade social que esse Brasil já viu”.

Continua após a publicidade
Anúncio

O candidato conversou com jornalistas no intervalo de um evento de campanha, no qual reuniu apoiadores e políticos, na Ilha Itanhangá, um espaço de eventos na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro.

Flávio afirmou que vai melhorar o programa Farmácia Popular, com os medicamentos sendo entregues em casa e com avisos, pelo celular, sobre o horário da medicação.

O senador disse que vai incentivar o empreendedorismo entre as mulheres, prometeu menos impostos, financiamento barato e disse que a economia de um eventual governo será “baseada na produtividade”.

>> Conheça as propostas de Flávio e Lula para a segurança pública <<

Combate a facções

Ao lado do deputado estadual Douglas Ruas (PL-RJ), vencedor da eleição para governador no estado , Flávio Bolsonaro disse que ambos estão alinhados em “declarar guerra” ao crime organizado.

“Aos narcoterroristas de Comando Vermelho, PCC e milícias que estão aqui no Rio, estão em São Paulo, estão em todo o Brasil”.

Flávio Bolsonaro também chamou de “boataria do PT” a informação de que ele privatizaria a Petrobras.

Ele criticou a política do governo de subsídios ao preço do diesel ─ em alta por causa da guerra no Irã ─ e afirmou que o fim dos incentivos levaria ao aumento do preço logo após as eleições. Nesta sexta-feira, o governo prorrogou os incentivos por mais 30 dias.

O candidato agradeceu o apoio firmado na véspera pelo candidato derrotado à Presidência Augusto Cury (Avante) e afirmou que “está conversando” com outros partidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Lula faz comício em Natal e Flávio participa de moto-carreata no Rio Política PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula Política Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Política Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira Política Estudantes fazem atos pelo país em apoio a Lula Política PF nega existência de depoimento de Vorcaro sobre Lula
Política Brasil não será governado por sócios do Banco Master, diz Lula em ato Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (9) Política Conheça as propostas de Flávio e Lula para a segurança pública
Tenente Portela, RS Atualizado às 03h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Chuva

Mín. 16° Máx. 18°

Seg 18°C 16°C
Ter 22°C 16°C
Qua 23°C 16°C
Qui 18°C 15°C
Sex 17°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 5 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 7 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Há 7 dias Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 3 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados