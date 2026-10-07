Quarta, 07 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
27°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 0,00
Euro
R$ 0,00
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
Geral Calor e chuva persistem em grande parte do país
Geral PF investiga ligação de policiais com facção criminosa
Educação Fies 2026/2: faculdades privadas podem ofertar vagas até quarta
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)

Candidatos ao segundo turno participam de reuniões em Brasília

07/10/2026 às 10h28
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília nesta quarta-feira (7).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Tem reunião, em Brasília, com jovens parlamentares eleitos para planejar sua campanha eleitoral do 2º turno.

Continua após a publicidade
Anúncio

Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, tem reunião com integrantes da Federação União Progressista. Às 11h, encontra integrantes do partido Novo. Às 15h, reúne-se com candidatos do PL eleitos. Os compromissos ocorrem em Brasília.

Continua após a publicidade
Anúncio

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação Política OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado Política Flávio busca apoio de Caiado e Lula defende fim da 6x1
Política Congresso mais conservador deve mudar agenda, diz professor Política Perfil mais conservador deve mudar agenda do Congresso, diz professor Política Com 91 anos, Erundina é a deputada estadual mais velha eleita em 2026
Política Mendonça multa Flávio por impulsionar post negativo contra Lula Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (6) Política Renovação da Câmara federal chegou a 35%; veja nova composição da Casa
Tenente Portela, RS Atualizado às 13h16 - Fonte: ClimaTempo
27°
Chuvas esparsas

Mín. 15° Máx. 26°

Qui 27°C 17°C
Sex 19°C 17°C
Sáb 18°C 16°C
Dom 20°C 14°C
Seg 19°C 14°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 2 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 5 dias Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 3 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 7 dias Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados