Quinta, 08 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,02
Euro
R$ 5,62
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Estudantes fazem ato no Rio de Janeiro em defesa de voto em Lula
Justiça STF retira crédito presumido do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins
Política Lula cobra Flávio Bolsonaro sobre apoio ao fim da escala 6x1
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Política Política

Estudantes fazem ato no Rio de Janeiro em defesa de voto em Lula

Fim da escala 6x1 e manutenção da democracia são citados por jovens

07/10/2026 às 21h39
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Estudantes organizaram nesta quarta-feira (7) um ato no Rio de Janeiro em defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. O atual presidente busca um segundo mandato consecutivo e disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL).

A manifestação começou no início da tarde na Candelária, região central da cidade, de onde os jovens partiram em caminhada pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. Participaram estudantes secundaristas e universitários de diferentes instituições. Entre os temas defendidos estavam a educação pública, o fim da escala 6x1, manutenção dos direitos sociais e da democracia.

Continua após a publicidade
Anúncio

Estudante de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Paulo Victor de Almeida Coelho, disse que defende a eleição de Lula para que a juventude tenha um futuro melhor.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Nós queremos mais investimentos, condições para que todos possam estudar e se formar em uma faculdade pública”, disse.

“Estamos na luta porque vimos o que foi o governo Bolsonaro. Foi um governo de cortes, um governo onde as pessoas estavam sendo massacradas, passando fome, tendo direitos perseguidos. Por isso, estamos na rua”, disse.

A estudante Raissa Bispo, de 21 anos, cursa Design na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela defendeu o voto em Lula por entender que Flávio Bolsonaro representa uma ameaça à democracia.

“Ele próprio declarou ontem que quer mudar a Constituição, o que é uma ameaça para a gente, é uma ameaça para os nossos direitos. Importante a gente estar aqui para lutar pela soberania e lutar pelos nossos direitos”, afirmou.

Flávio recebe apoio de Caiado

Na terça-feira (6), durante um ato que reuniu empresários e representantes do agronegócio em Goiânia, Flávio Bolsonaro recebeu o apoio do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que afirmou que a decisão é coerente com sua trajetória política de oposição ao PT. “O que nós queremos é que você devolva o Brasil aos brasileiros. Vou entrar de corpo inteiro, por convicção”, disse Caiado.

Flávio afirmou que as campanhas têm pontos de convergência e recebeu de Caiado um documento com propostas para um eventual governo. “Esse apoio que recebo agora é importante. É mais que política, é sentimental”, afirmou. O candidato também disse que pretende se inspirar nas políticas de segurança pública de Goiás e São Paulo e defendeu o endurecimento das penas.

Ontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FAP) no Congresso declarou apoio para Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Lula cobra Flávio Bolsonaro sobre apoio ao fim da escala 6x1 Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7) Política OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Política OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado Política Flávio busca apoio de Caiado e Lula defende fim da 6x1 Política Congresso mais conservador deve mudar agenda, diz professor
Política Perfil mais conservador deve mudar agenda do Congresso, diz professor Política Com 91 anos, Erundina é a deputada estadual mais velha eleita em 2026 Política Mendonça multa Flávio por impulsionar post negativo contra Lula
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h16 - Fonte: ClimaTempo
20°
Parcialmente nublado

Mín. 15° Máx. 26°

Sex 27°C 17°C
Sáb 19°C 17°C
Dom 18°C 16°C
Seg 20°C 14°C
Ter 19°C 14°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 2 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 6 dias Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 4 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Há 4 dias Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados