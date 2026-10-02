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Polícia Federal investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em SP e entorno do DF

02/10/2026 às 20h40
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Luis Dantas/Divulgação
© Luis Dantas/Divulgação

A Polícia Federal (PF) está investigando supostas ameaças à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.

As investigações da polícia se baseiam em um suposto plano de atos contra as instalações diplomáticas do país norte-americano.

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Segundo a PF, os mandados de busca e apreensão foram “ações preventivas”. A investigação é tratada como sigilosa. Até o momento, a polícia não encontrou elementos que confirmariam a ameaça inicialmente apontada. As investigações, no entanto, prosseguem.

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A embaixada anunciou a suspensão de seu funcionamento na quinta-feira (1º), iniciado nesta sexta-feira (2), alegando “preocupações com a segurança”.

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