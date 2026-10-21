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Eleitores do DF voltam às urnas para escolher entre Celina e Grass

Total de eleitores aptos a votar no Distrito Federal é de 2,2 milhões

21/10/2026 às 09h57
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) voltam a se enfrentar no segundo turno das eleições, neste domingo (25), pela disputa do governo distrital .

No primeiro turno, Celina terminou na frente, com 49,93% dos votos válidos (825.530 votos) e Leandro Grass (PT) ficou em segundo, com 34,47% (569.930 votos).

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O total de eleitores aptos a votar no Distrito Federal é 2.253.132. Desses, 54% são mulheres e 46%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 49,17% são pessoas pardas; 38,02%, brancas; 11,71%, pretas; 0,89%, amarelas; e 0,22%, indígenas.

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Natural de Goiânia (GO), Celina Leão tem 49 anos e é a atual governadora do Distrito Federal. Assumiu definitivamente o cargo após a renúncia de Ibaneis Rocha. Antes disso, foi deputada distrital e deputada federal.

Leandro Grass é natural de Brasília (DF), tem 41 anos e é professor e sociólogo. Foi deputado distrital entre 2019 e 2022. Disputou o governo do DF em 2022 e terminou em segundo lugar. Presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entre 2023 e 2026.

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