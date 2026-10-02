SP: TV Brasil fecha acordo para exibir 41 partidas de futebol feminino

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Tenente Portela, RS
Na semana em que o Brasileirão Feminino chega ao fim, a TV Brasil reafirma seu compromisso com a modalidade e anuncia desde já uma nova etapa de sua cobertura esportiva.
A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fechou acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para transmitir 41 partidas organizadas pela entidade em 2026 e 2027, mantendo o futebol feminino como presença contínua em sua programação.
A primeira partida vai ao ar no sábado (10), com a final do Paulista F Sub-15 Petrobras.
Estão previstas 19 partidas para este ano e 22 jogos para o ano que vem. A parceria reforça o posicionamento da TV Brasil como a tela do futebol feminino no país.
Entre os grandes destaques está a exibição da 4ª edição da Copinha F Petrobras – competição que vai contar com 20 equipes de todas as regiões do Brasil, entre 24 de novembro e 12 de dezembro.
Mais do que ampliar o calendário de transmissões, o acordo garante ao público da emissora uma cobertura permanente da modalidade, com espaço para categorias de base, incluindo a Copinha F Petrobras, e para as competições profissionais previstas, em uma estratégia que valoriza a formação de novas atletas e acompanha o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo.
“Apostamos na TV Brasil como a tela do futebol feminino porque entendemos que a modalidade precisa de continuidade, calendário e presença nos meios de comunicação. O acordo com a Federação Paulista de Futebol reforça esse caminho em um momento estratégico que é o de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. A comunicação pública tem papel essencial na difusão desse movimento, aproximando o público das atletas, dos clubes, das competições de base e das histórias que ajudam a transformar o futebol feminino em uma agenda permanente no país”, afirma a diretora-presidente da EBC , Antonia Pellegrino.
Há três anos consecutivos a TV Brasil transmite importantes competições nacionais da modalidade, a exemplo do Brasileirão Feminino, com o maior pacote de transmissões do futebol feminino na TV aberta desde 2024. Em 2025, a audiência das partidas cresceu 25%.
A nova etapa da cobertura cria uma linha de continuidade para o público que acompanha o futebol feminino na TV Brasil .
Depois do Brasileirão Feminino, a emissora passa a exibir competições da FPF, com destaque para torneios que acompanham a formação de atletas desde a base até o futebol profissional.
Entre as transmissões deste ano estão a Copinha F Petrobras, o Paulista F Sub-20 Petrobras, o Paulista F Sub-17 Petrobras e o Paulista F Sub-15 Petrobras.
Em 2027, além desses torneios, serão exibidas partidas do Paulista F Sub-13 Petrobras, da Taça Paulistana Petrobras e da Copa Paulista F Petrobras.
A Copinha F Petrobras entra como um dos grandes destaques do acordo. A competição terá 11 partidas transmitidas por temporada e reunirá clubes de diferentes regiões do país, o que amplia a dimensão nacional da parceria e fortalece a visibilidade de novas gerações do futebol feminino.
O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, destaca que a parceria com a TV Brasil é motivo de alegria.
"Uma televisão pública de qualidade tem um papel que vai além de transmitir jogos: ela leva o futebol feminino a mais brasileiros, dá visibilidade a jovens atletas de diferentes regiões do país e ajuda o público a conhecer suas histórias”, explica.
Além da capilaridade da própria TV Brasil , a transmissão da Copinha F Petrobras também ganha alcance com o apoio das emissoras integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ) distribuídas em todas as regiões do país, conectando torcidas aos clubes de suas localidades.
Campeonatos previstos na parceria com a FPF
Para 2026:
Para 2027:
Todas as anteriores, e também:
Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas.
A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.
A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Clique aqui e acesse o link para votar até 31 de outubro.
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