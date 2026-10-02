Sexta, 02 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
18°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,22
Euro
R$ 5,87
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Fim de semana de eleição terá chuvas fortes no estado de São Paulo
Educação Encceja: Inep disponibiliza locais de reaplicação de prova
Política Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições
Justiça Fachin terá reunião com PF sobre citações a ministros no caso Master
Esportes SP: TV Brasil fecha acordo para exibir 41 partidas de futebol feminino
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Política Política

Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições

Noticiário vai desde a abertura da votação, apuração e resultado

02/10/2026 às 17h37
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Agência Brasil
© Agência Brasil

Para acompanhar o primeiro turno das eleições neste domingo (4), os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizam uma cobertura jornalística nacional, integrada e multiplataforma, com o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia .

Ao longo de todo o dia, a TV Brasil , a Agência Brasil e a Rádio Nacional noticiam as diferentes etapas do processo eleitoral, desde a abertura da votação até a apuração e a divulgação dos resultados, com integração entre os veículos e participação de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , gerida pela EBC .

Continua após a publicidade
Anúncio

Os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, além de deputados estaduais e distritais. A votação acontece neste domingo em primeiro turno, e no dia 25 de outubro no caso de segundo turno.

Continua após a publicidade
Anúncio

TV Brasil

Das 9h às 13h, a cobertura da TV Brasil conta com entradas ao vivo de hora em hora. A emissora pública faz um giro pelas praças e canais parceiros da RNCP , noticiando os fatos mais relevantes do período.

A partir das 15h, a transmissão passa a ser conduzida do estúdio da TV Brasil , com apresentação da jornalista Luciana Barreto. O programa especial será dividido em blocos temáticos e vai aprofundar os principais assuntos do dia e preparar o público para o encerramento da votação e o início da apuração.

Das 16h30 até o fim da apuração, a cobertura contínua da totalização dos votos fica sob o comando de Guilherme Portanova. Com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o programa apresenta a evolução da apuração em tempo real até a definição do resultado do primeiro turno.

Agência Brasil

Durante todo o domingo, o site da Agência Brasil estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país. Um painel na primeira página do site informará rapidamente os resultados , garantindo agilidade na divulgação dos dados. Ao término da votação, as equipes produzem reportagens a serem distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.

O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre bancadas e candidatos mais votados, recortes de gênero e raça, entre outros temas.

Repórteres da Agência Brasil também participam dos programas especiais da TV Brasil e da Rádio Nacional , noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação da Rádio Nacional .

Rádio Nacional

A Rádio Nacional também marca presença na cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 a partir das 8h, com edições ampliadas do Nacional Notícias . Ao longo do dia, serão entradas de 3 a 5 minutos às 8h, 9h, 10h, 11, 13h, 14h, 15h e 16h. Ao meio-dia, vai ao ar o Repórter Nacional Edição Especial . A produção temática do jornal diário divulgará, em meia hora, as principais notícias sobre o pleito.

As transmissões de conteúdos sobre o primeiro turno seguem de das 17h às 21h, com o Eleições 2026 - Especial de Apuração . O programa é produzido e apresentado através de uma parceria entre a área de programação e produção da Rádio Nacional e o radiojornalismo da EBC .

Para oferecer aos ouvintes todas as informações sobre o desfecho da votação em todo o país, o especial traz a apuração e os resultados em tempo real, um giro com emissoras parceiras da RNCP e a participação de especialista. Os apresentadores serão Juliana Maya, Daniel Ito, Priscilla Mazenotti e Mario Sartorello.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Saiba como sintonizar a TV Brasil

https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Agência Brasil na internet e nas redes sociais

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

  • Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
  • Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
  • São Paulo: FM 87,1 MHz
  • Recife: FM 87,1 MHz
  • São Luís: FM 93,7 MHz
  • Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
  • Alto Solimões: FM 96,1 MHz
  • Celular - App Rádios EBC para Android e iOS
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política ONS fará operação preventiva para garantir energia durante as eleições Política Justiça Eleitoral entra na reta final da preparação das urnas Política Confira quais são os maiores colégios eleitorais; São Paulo lidera
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira Política Lei Seca: Ceará e 4 municípios de Rondônia aderem; veja lista completa Política Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
Política Entidades sugerem políticas de proteção a crianças e adolescentes Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º) Política Eleições 2026: saiba o que pode e o que não pode no dia da votação
Tenente Portela, RS Atualizado às 18h16 - Fonte: ClimaTempo
18°
Tempo limpo

Mín. Máx. 21°

Sáb 25°C 11°C
Dom 23°C 14°C
Seg 18°C 14°C
Ter 20°C 17°C
Qua 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Redentora - Nota de falecimento
Há 3 dias Redentora - Nota de falecimento
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 11 horas Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 2 dias Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Fachin cobra manifestação da PGR sobre casos do INSS e Master
Há 7 dias Fachin cobra manifestação da PGR sobre casos do INSS e Master
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados