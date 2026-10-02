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Fux pede manifestação da AGU sobre pedido para liberar bets

Associações de jogos acionaram STF contra MP que proibiu apostas

02/10/2026 às 16h36
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Carlos Moura/SCO/STF
© Carlos Moura/SCO/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (2) prazo de 72 horas para a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentar manifestação sobre as petições nas quais o setor de bets defende a retomada das apostas online .

Fux é o relator dos processos que tratam da regulamentação do setor e recebeu uma petição protocolada pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR).

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As entidades pediram a derrubada da medida provisória (MP) que proibiu a exploração e publicidade dos jogos online . A MP foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira (25).

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De acordo com as regras estabelecidas pela norma, as plataformas têm até o dia 5 de outubro para pagar o saldo remanescente aos apostadores.

A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos de bets são totalmente bloqueados.

No mesmo processo, Fux já determinou medidas para impedir que beneficiários de programas sociais façam apostas em sites de bets.

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