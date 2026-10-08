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Rádio Nacional transmite Fluminense x Coritiba nesta quinta

Jornada esportiva da emissora pública de rádio tem início às 21h15

08/10/2026 às 11h53
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A Rádio Nacional leva ao ar nesta quinta-feira (8) o jogo Fluminense x Coritiba válido pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2026 . A disputa acontece no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na emissora pública a partir das 21h15.

O Tricolor carioca chega para o duelo em quarto lugar no campeonato, com 48 pontos. Já o time do Coritiba é o nono colocado, somando 38 pontos na tabela do torneio.

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A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e conta com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A partida terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva . Mauricio Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

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O jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) . A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta , é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Serviço

Campeonato Brasileiro 2026 - Fluminense x Coritiba - quinta-feira, dia 8, a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS, e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)

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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

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