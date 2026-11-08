Domingo, 08 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,50
Euro
R$ 6,13
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Educação Tema da redação do Enem é “Valorização do SUS como direito universal”
Educação Portões se abrem e candidatos seguem para fazer o Enem 2026
Geral Aposta de Goiânia leva prêmio da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas
Educação Aplicação do Enem é operação de guerra contra o retrocesso, diz Lula
Educação Enem 2026 estreia apoio emocional e novas regras de acessibilidade
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
Esportes Esportes

Copa do Brasil: Rádio Nacional transmite Vasco x Palmeiras às 17h

Jornada esportiva da emissora começa às 17h30

08/11/2026 às 09h01
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte Marketing/EBC
© Arte Marketing/EBC

O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026 entre Vasco e Palmeiras será disputado neste domingo (8), às 17h, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto ganha transmissão da Rádio Nacional , com jornada esportiva a partir das 16h30.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e conta com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A partida terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva. Rodrigo Ricardo comanda a reportagem e o plantão da rodada.

Continua após a publicidade
Anúncio

No jogo de ida disputado no domingo (1), o Palmeiras foi superior ao Vasco e venceu o adversário por 1 a 0. O gol do Alviverde foi marcado pelo meia Maurício. A vitória deu a Palmeiras a vantagem de avançar à final da Copa do Brasil já em caso de empate.

Continua após a publicidade
Anúncio

O Vasco precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Uma vitória do Vasco por um gol de diferença leva à decisão por pênaltis.

O jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre a Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2026 tem um novo sistema de disputa e classificação do torneio. O número de participantes foi ampliado para 126, um salto em relação às 92 equipes que disputaram as últimas edições. Ao todo, serão 155 partidas. As quatro primeiras fases são de confrontos únicos. A quinta fase, as oitavas de final, as quartas de final e as semifinais ocorrem em jogos de ida e volta. A final acontece em jogo único.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h30 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Esportes TV Brasil transmite jogo entre Ferroviária e Paulista Sub-20 Petrobras Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas indica destaques da temporada Esportes Rádio Nacional transmite Botafogo X Atlético-MG pelo Brasileirão
Esportes Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0 Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas destaca gol mais bonito de 2026 Esportes Brasileirão: Palmeiras fica no zero com o Santos e Flamengo agradece
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores atacantes do país Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas revela meio-campistas finalistas Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores laterais-esquerdas
Tenente Portela, RS Atualizado às 13h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 11° Máx. 18°

Seg 23°C 9°C
Ter °C °C
Qua °C °C
Qui °C °C
Sex °C °C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Há 3 dias Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Programação da Feira Negócios Daqui
Há 2 dias Programação da Feira Negócios Daqui
Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Há 7 dias Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
Há 7 dias Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados