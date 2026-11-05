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Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas indica destaques da temporada

Marília, Yanne e Duda Serrana são finalistas à Melhor Jogadora

05/11/2026 às 17h59
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Quem foi a melhor jogadora da temporada no futebol feminino brasileiro? No Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, três atletas estão na disputa da categoria que consagra o destaque das competições nacionais em 2026. As finalistas, reveladas nesta quinta-feira (5), são a goleira Yanne (Bahia), a meia Duda Serrana (São Paulo) e a atacante Marília (Cruzeiro).

Os nomes foram indicados por um colégio eleitoral composto por capitãs, treinadores (as)e dirigentes dos clubes que integram a elite do futebol de mulheres do país. Pelo regulamento da premiação, eles não poderiam votar em atletas da própria equipe.

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A ganhadora será anunciada em cerimônia marcada para 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo. Na ocasião, também serão celebrados os vencedores das categorias Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio, além da Seleção da Temporada, com 11 atletas, sendo uma por posição.

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As candidatas

Também candidata a melhor goleira da temporada, Yanne brilhou na campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro, sendo decisiva na classificação às semifinais ao defender dois pênaltis contra o Palmeiras. A jogadora de 23 anos ainda se destacou nas quartas da Copa do Brasil, ajudando as Mulheres de Aço a eliminarem um São Paulo que tinha acabado de ser campeão nacional.

Por falar nas Soberanas, Duda Serrana teve papel importante no título brasileiro, consolidando o espaço conquistado com a venda da atacante Dudinha ao San Diego Wave (Estados Unidos), no ano passado. A meia de 24 anos também se destacou na lateral-direita. Nesta temporada, ela precisou de 14 jogos a menos para participar dos mesmos oito gols (seis marcados e duas assistências) de 2025.

E se o assunto é bola na rede, Marília brilhou na temporada nacional. Apesar de o Cruzeiro ter caído nas quartas de final, a atacante de 23 anos terminou o Brasileirão, como artilheira, com 11 gols. Não à toa, firmou-se de vez nas convocações do técnico Arthur Elias. Com 17 gols no ano, incluindo também Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Libertadores, ela vive a fase mais goleadora da carreira.

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