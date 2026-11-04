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Rádio Nacional transmite Botafogo X Atlético-MG pelo Brasileirão

Jogo será às 21h30 no Estádio Nilton Santos, no Rio

04/11/2026 às 08h26
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte Marketing/EBC
© Arte Marketing/EBC

Neste quarta-feira (4), o Botafogo recebe o Atlético-MG no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão Masculino. A Rádio Nacional , emissora da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), transmite a partida com um pré-jogo especial a partir das 21h15.

Com 39 pontos conquistados até o momento, o Botafogo figura na 12ª posição da tabela de classificação; tendo perdido por 2 a 1 contra o Remo na quarta-feira passada (28). O Atlético-MG também perdeu a última disputa, por 1 a 0, contra o Cruzeiro, na quinta-feira (29), e está na 7ª colocação.

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A transmissão da Rádio Nacional começa com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções do confronto. A narração será de André Luiz Mendes e os comentários ficam com Mário Silva. Por fim, Maurício Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

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A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial , no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos e menor número de cartões amarelos.

Cobertura esportiva da Nacional

Paixão do brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais fazem o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece ampla cobertura dos principais resultados do dia.

A partida também será transmitida pelo canal da Rádio Nacional no YouTube .

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