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Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica

A região toda ficou sem o fornecimento de energia elétrica

05/11/2026 às 06h38 Atualizada em 05/11/2026 às 06h47
Por: Redação
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Comunidade de Três Marcos/Derrubadas - Sandro Medeiros - Portela Online
Comunidade de Três Marcos/Derrubadas - Sandro Medeiros - Portela Online

Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica

Um forte temporal atingiu Tenente Portela e diversos municípios da região na manhã de quarta-feira (4), por volta das 9h, provocando destelhamentos de residências, danos em estruturas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

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Em Tenente Portela, os estragos foram registrados em diferentes pontos da cidade, incluindo o bairro São Francisco, a área central e a Reserva Indígena do Guarita. Pelo menos duas residências na região central também tiveram os telhados atingidos.

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Na região rural, o temporal provocou danos em comunidades e estruturas. Em Derrubadas, estive na comunidade de Três Marcos, onde registrei os estragos causados pelo vento. Uma igreja teve parte do telhado arrancada, o salão comunitário também sofreu danos e uma residência de um morador teve o telhado completamente destelhado.

Além dos prejuízos materiais, um dos principais impactos do temporal foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica, que atingiu Tenente Portela e diversos municípios da região.

Danos em torres de subtransmissão em Braga

A interrupção no fornecimento de energia elétrica está relacionada a danos em duas torres metálicas de subtransmissão localizadas no município de Braga, vinculadas à Subestação Guarita.

As duas estruturas estão em uma área de difícil acesso e passam por trabalhos de recuperação. A previsão inicial era de que o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido em toda a região até o meio-dia desta quinta-feira (5).

Temporal também atingiu outras regiões

Os efeitos do sistema de instabilidade não ficaram restritos ao Noroeste do Rio Grande do Sul.

Em Santa Catarina, o temporal provocou estragos expressivos, com danos severos no aeroporto de Chapecó e em estruturas de diferentes municípios catarinenses.

A extensão total dos prejuízos ainda deverá ser dimensionada, enquanto equipes trabalham para recuperar os serviços afetados.

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