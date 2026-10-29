Sexta, 30 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,38
Euro
R$ 6,02
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil
Política EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral
Política MPT vai à Justiça para que Meta apague postagens de assédio eleitoral
Política Campanha orienta trabalhadores sobre denúncias de assédio eleitoral
Internacional Sob pressão de Trump, Cuba comemora aprovação na ONU contra bloqueio
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Política Política

Câmara Municipal de SP discute impeachment do prefeito Ricardo Nunes

Acusação é de interferência no segundo turno das eleições

29/10/2026 às 14h08
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Gute Garbelotto/CMSP
© Gute Garbelotto/CMSP

Comissão especial da Câmara Municipal de São Paulo analisa nesta quinta-feira (29), às 16h30, o pedido de impeachment do prefeito Ricardo Nunes (MDB), feito por vereadores que o acusam de interferência no segundo turno das eleições.

O grupo de vereadores formado por Hélio Rodrigues (PT), Luana Alves (Psol), Rubinho Nunes (União), Major Palumbo (PP), Kenji Ito (Podemos), Sandra Santana (MDB e Sandra Tadeu (PL) analisará o pedido que acusa Nunes de descumprir decisão da Justiça Eleitoral que determinou a circulação de 100% da frota de ônibus na cidade de São Paulo no último domingo (25), segundo turno das eleições 2026.

Continua após a publicidade
Anúncio

A determinação da Justiça Eleitoral foi descumprida. Apenas 60% da frota de ônibus foi mantida durante grande parte do dia, o que causou reclamação de eleitores que não conseguiam chegar às zonas de votação.

Continua após a publicidade
Anúncio

A denúncia contra Nunes foi protocolada ainda no mesmo dia do segundo turno, pelos vereadores Celso Giannazi, Amanda Paschoal e Silvia da Bancada Feminista, todos do Psol-SP.

Na noite desta quarta-feira (29), a vereadora Luana Alves liderou protesto contra Nunes em frente à sede da prefeitura de São Paulo.

Mais dois atos contra o prefeito estão marcados para a próxima sexta-feira (30), na Praça Roosevelt (centro de SP) e no Largo da Batata, região de Pinheiros, no sábado (31).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral Política MPT vai à Justiça para que Meta apague postagens de assédio eleitoral Política Campanha orienta trabalhadores sobre denúncias de assédio eleitoral
Política Fuga e carta golpista ampliam isolamento de Flávio Bolsonaro Política Denúncias de assédio eleitoral no trabalho disparam 75% após 2º turno Política Em carta golpista, Flávio agradece Milei e Trump por apoio para fuga
Política PF investiga circunstâncias da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil Política STF nega ter ordenado buscas em endereços de Flávio Bolsonaro Política Lula e eleitores idosos se emocionam em “festa de aniversário”
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h33 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 23°

Sáb 25°C 14°C
Dom 29°C 13°C
Seg 27°C 17°C
Ter 27°C 18°C
Qua 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 5 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 6 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 1 dia Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Há 5 dias Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados