Sexta, 30 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,38
Euro
R$ 6,02
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil
Política EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral
Política MPT vai à Justiça para que Meta apague postagens de assédio eleitoral
Política Campanha orienta trabalhadores sobre denúncias de assédio eleitoral
Internacional Sob pressão de Trump, Cuba comemora aprovação na ONU contra bloqueio
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Educação Educação

Escolas públicas têm até sábado para regularizar pendências com FNDE

Guia do MEC orienta gestores a garantir acesso a recursos federais

29/10/2026 às 13h07
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil

O prazo para que as redes de ensino de todo o país regularizem pendências junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) termina neste sábado (31). Somente com a situação regularizada as escolas que aderiram ao Programa Dinheiro Direto na Escola Equidade (PDDE Equidade) ficam aptas a receber os recursos federais.

O programa destina recursos financeiros extras às escolas públicas de educação básica que atendem a populações historicamente excluídas.

Continua após a publicidade
Anúncio

O objetivo é fortalecer a superar desigualdades educacionais, promover a inclusão social e reconhecer as diversidades nas redes estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Continua após a publicidade
Anúncio

Responsabilidade

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a escola com mais de 50 estudantes matriculados, segundo o Censo Escolar da Educação Básica, deverá constituir o representante legal da Unidade Executora Própria (UEx) para receber os recursos do PDDE.

As Unidades Executoras Próprias são entidades privadas, sem fins lucrativos, que representam as escolas públicas ou privadas de educação especial.

Em escolas menores, os recursos são transferidos para a prefeitura, que se encarrega de fazer a execução.

O dirigente da UEx será o responsável pela regularização de pendências junto ao FNDE.

As secretarias estaduais e municipais de educação devem apoiar e orientar as escolas sobre as providências necessárias para regularização de eventuais pendências identificadas.

Regularização

O MEC disponibilizou o Guia de Resolução de Pendências , acessível pelo portal do Ministério, voltado a gestores e equipes técnicas.

O documento reúne orientações sobre as diferentes situações que podem impedir o recebimento dos recursos, explica como identificá-las e apresenta o passo a passo para regularizar cada uma delas.

Os recursos do PDDE Equidade são para promover a melhoria das condições de oferta de materiais, da infraestrutura física da unidade e da qualidade do ensino em contextos de maior vulnerabilidade social e educacional.

Os valores que cada unidade recebe variam conforme o número de estudantes e o programa aderido.

A política pública repassa recursos para diversas frentes de ensino, entre elas a educação especial inclusiva; educação do campo; indígena e quilombola; educação bilíngue de surdos e educação de jovens e adultos (EJA) e educação das relações étnico-raciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios Educação Enem: mulheres e pardos lideram inscrições; confira o painel do Inep Educação Fies 2: inscrições gratuitas para vagas remanescentes estão abertas
Educação Aberta inscrição para seleção de professor elaborador do Enade 2027 Educação Enamed: termina hoje prazo para recurso contra gabarito preliminar Educação Estudantes de escolas públicas querem ensino e aprendizagem melhores
Educação Revalida 2026/2: divulgado resultado de casos de logística e de saúde Educação Pé-de-Meia: pagamento da sétima parcela começa nesta segunda Educação Termina neste domingo prazo escolher idioma da prova do Enem 2026
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h33 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 23°

Sáb 25°C 14°C
Dom 29°C 13°C
Seg 27°C 17°C
Ter 27°C 18°C
Qua 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 5 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 6 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 1 dia Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Há 5 dias Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados