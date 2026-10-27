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Após vitória nas urnas, Lula vai retomar viagens internacionais

Está prevista ida aos EUA em dezembro, para Cúpula do G20

27/10/2026 às 21h28
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

A partir de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve retomar os compromissos internacionais, após fazer diversas viagens por todo o Brasil em campanha pela reeleição. Os Estados Unidos estão entre os destinos previstos.

Lula pretende ir à Cúpula do G20, em 14 de dezembro. O evento ocorrerá no Trump National Doral Miami, na Flórida. O local é um clube de golfe de propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será o primeiro encontro dos dois após a reeleição de Lula.

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Nessa segunda-feira (26), Trump comentou o resultado eleitoral no Brasil e, sem qualquer evidência, disse que a eleição “pareceu fraudada”. Trump questionou a prorrogação do horário da votação e ecoou o posicionamento da campanha do candidato derrotado no segundo turno das eleições, Flávio Bolsonaro.

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COP e Mercosul

Antes, porém, Lula deve ir à Turquia. Entre 9 e 20 de novembro, ocorrerá a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), na cidade de Antália . Há expectativa ainda de o presidente aproveitar a mesma viagem e ir às Filipinas.

Outro compromisso internacional previsto é a participação na 69ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que ocorrerá no dia 4 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai.

São Estados-Membros do Mercosul a Argentina, a Bolívia (em processo de adesão), o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela (suspensa). São Estados associados o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Panamá, Peru e Suriname.

Nenhuma viagem ainda é dada como certa pelo Palácio do Planalto. Até o momento, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) trata essas agendas como previstas.

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