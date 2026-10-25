Confira os votos da eleição 2026 nas cidades da Região Celeiro

Lula foi eleito presidente pela 4ª vez com a diferença aproximada de 3,5% dos votos válidos. Confira abaixo como foi os votos dos candidatos na Região Celeiro. Em Tenente Portela Lula perdeu contabilizando 47,56% dos votos contra 52,44% dos votos de Flavio Bolsonaro. Fora Chiapeta que não retorna os dados Lula venceu em Braga, Miraguaí, Redentora e São Valério do Sul.Flavio Bolsonaro totalizou a maior votação em São Martinho com 71,25% dos votos.

Confira mais informações dos municípios pertencentes a Região Celeiro nas imagens abaixo:

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