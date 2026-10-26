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Anvisa proíbe venda de picolé com melatonina e suplemento de proteína

Ingredientes não passaram por avaliação de segurança

26/10/2026 às 21h05
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta segunda (26), recolher e proibir a comercialização de dois produtos alimentícios, um picolé e um suplemento, por conterem ingredientes que não passaram por avaliação de segurança.

O Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0. , fabricado pela empresa ABB Gelateria Ltda, está proibido porque ingredientes do produto, a melatonina e o inositol, foram a utorizados apenas para uso em suplementos alimentares e em composto líquido pronto para consumo (inositol).

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A Anvisa determinou ainda o recolhimento do produto Body Strong Proetein , sabor cacau, da marca Equaliv. fabricado pela Althaia S.A Indústria Farmacêutica.

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O suplemento alimentar contém peptistrong, que é uma proteína de fava hidrolisada, ingrediente que não passou, segundo a Anvisa, por avaliação de segurança para uso em alimentos .

Na decisão, a Anvisa explica que houve publicidade irregular com a veiculação de alegações terapêuticas de "prevenção de sarcopenia" e "suporte nutricional para preservação da massa magra em pessoas que usam canetas emagrecedora (GLP-1)".

Como não houve ausência de regularização sanitária, a Anvisa suspendeu também a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso do produto.

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