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Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela

Condutor da moto foi socorrido pelo Samu

27/10/2026 às 18h37
Por: Redação
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Foto: Sandro Medeiros - Portela Online
Foto: Sandro Medeiros - Portela Online

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por volta das 16h desta terça-feira, 27 de outubro, na Avenida Itapiranga, nas proximidades da Escola Cléia, em Tenente Portela.

Os dois veículos trafegavam no sentido centro-bairro quando ocorreu a colisão. Conforme as informações preliminares, o motociclista, que trabalha com entregas de tintas, atingiu a lateral esquerda do automóvel.

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O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, onde passaria por exames. As informações iniciais indicam que ele não teria sofrido ferimentos graves.

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As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

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