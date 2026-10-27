Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela

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Tenente Portela, RS
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por volta das 16h desta terça-feira, 27 de outubro, na Avenida Itapiranga, nas proximidades da Escola Cléia, em Tenente Portela.
Os dois veículos trafegavam no sentido centro-bairro quando ocorreu a colisão. Conforme as informações preliminares, o motociclista, que trabalha com entregas de tintas, atingiu a lateral esquerda do automóvel.
O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, onde passaria por exames. As informações iniciais indicam que ele não teria sofrido ferimentos graves.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
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