Sexta, 06 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
14°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,49
Euro
R$ 6,17
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Política Lula quer economia arrumada para atrair investimentos
Geral Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas indica destaques da temporada
Geral Receita apreende brinquedos falsificados da Lego no Porto do Rio
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
Geral Geral

Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo

Reportagem sobre energia solar e autonomia Baniwa foi selecionada

06/11/2026 às 01h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafael Cardoso/Arquivo Pessoal
© Rafael Cardoso/Arquivo Pessoal

O repórter Rafael Cardoso e a fotógrafa Tânia Rêgo estão entre os vencedores da Seleção Petrobras de Jornalismo. Eles receberão uma bolsa para desenvolver reportagem com o tema Ciência e Energias do Futuro.

O resultado da seleção foi divulgado nesta quinta-feira (5). Ao todo, 14 propostas de reportagens foram contempladas em 12 estados do país. Os jornalistas ou equipes de jornalistas selecionados receberão bolsas no valor de R$ 20 mil reais cada para a produção das reportagens.

Continua após a publicidade
Anúncio

A bolsa permitirá que a equipe desenvolva conteúdos especiais. A proposta selecionada é Quem mantém a luz acesa? Ciência, energia solar e autonomia Baniwa no Rio Negro.

Continua após a publicidade
Anúncio

"O acesso à energia ainda é um desafio para populações periféricas e comunidades mais isoladas dos centros urbanos. E uma das funções da comunicação pública é justamente olhar para lugares e pessoas que podem passar à margem da cobertura da mídia tradicional privada. Nesse sentido, a bolsa de reportagem permite que cheguemos até essas regiões e consigamos dar voz para quem não costuma ser ouvido", diz Rafael Cardoso.

"A premiação do Rafael Cardoso e da Tânia Rêgo reafirma o compromisso histórico da EBC com o jornalismo público, investigativo e de profundidade. Levar a cobertura para o interior da Amazônia, dando luz à inovação e à autonomia do povo Baniwa, é a essência da nossa missão: mostrar um Brasil diverso, sustentável e que muitas vezes fica fora da grande mídia privada.", afirmou a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira.

O tema desta edição, Ciência e Energias do Futuro, incentiva a produção jornalística sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia, transição energética justa, novas fontes de energia, combustíveis sustentáveis e outros temas ligados ao setor energético.

"É uma oportunidade de ampliar a presença da comunicação pública, dar visibilidade a histórias pouco contadas em veículos de imprensa tradicionais e produzir informação de qualidade sobre temas de interesse da sociedade", diz, Tânia Rêgo.

Veja a lista completa dos jornalistas selecionados:

Norte
Deylon dos Santos Félix (AC), “Energia esquecida: por que o Acre abandonou a pesquisa em biocombustíveis?” - TV Norte (SBT)
Marly Ramos de Quadros (PA), “A energia do futuro navega pelos rios da Amazônia” – Jornal e Portal O Liberal
Mauricio Max da Silva Castelo Branco (AM), “Transição energética sobre rios: desafios para eletrificar o transporte fluvial na Amazônia” - BandNews Difusora

Nordeste
Andréia da Cunha Vitório e Catalina Leite (CE), “Laboratório Caatinga” - Agência Eco Nordeste
Camila Gabrielle Oliveira Calzavara, Ana Paula Rocha e Hector Sousa (SE), “Do descarte ao combustível: ciência sergipana transforma resíduos do coco e do camarão em energia limpa” - Mangue Jornalismo
Karyne Lane Alves Gomes, Révinna Nobre Maia Mourão, Antonio Wandersson Silva Trindade, Maria de Fátima Sudário de Pinho e Manuela Catalina Beltrán Leite (CE), “Terra de urânio: em Santa Quitéria, jaz o futuro da energia sob um solo de incertezas” - O Povo

Centro-Oeste
Fernanda Safira Soares Campos (MT), “Depois do sol: a rede elétrica sob pressão no celeiro do agronegócio” - PNB Online
Tânia Alves Rêgo e Rafael de Carvalho Cardoso (DF), “Quem mantém a luz acesa? Ciência, energia solar e autonomia Baniwa no Rio Negro” - Agência Brasil

Sudeste
Ana Carolina Silva Vasconcelos e Flora Villela Faria Cardoso Rabello (MG), “Potenciais do desenvolvimento da mineração de Elementos de Terras Raras (ETRs) no Planalto Vulcânico da região de Poços de Caldas” - Brasil de Fato
Carlos Tautz (RJ), “Brasil pode assumir vanguarda de pesquisas quânticas, liderar processos descarbonização da energia e reduzir a crise climática” - O Eco
Thiago de Souza Borges (SP), “O sol, o lixo e o povo - Os desafios para escalar soluções locais de energia” - Periferia em Movimento

Sul
Bianca Renate Dilly (RS), “Biodigestores em escolas municipais no Rio Grande do Sul: quando a eficiência energética começa em sala de aula” - ABC Mais
Lavínia dos Santos Machado e Rodrigo Alcântara Davila (RS), “A ciência na emergência: como a crise climática tem impulsionado novas soluções energéticas” - Rádio Comunitária FM e Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do RS
Vinicius Bonato (PR), “Laboratórios do Paraná adiantam a energia do futuro” – CBN Curitiba

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF Geral Receita apreende brinquedos falsificados da Lego no Porto do Rio Temporal Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Geral Receita apreende 15 toneladas de produtos irregulares no Porto do Rio Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira Geral PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Geral Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio Geral Novas regras de atendimento ao consumidor começam a valer hoje Geral No Rio, familiares soltam balões em homenagem ao Dia de Finados
Tenente Portela, RS Atualizado às 03h15 - Fonte: ClimaTempo
14°
Tempo limpo

Mín. 14° Máx. 27°

Sáb 21°C 14°C
Dom 19°C 10°C
Seg 23°C 8°C
Ter 23°C 12°C
Qua 28°C 13°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Há 22 horas Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Risco de invasão de Cuba pelos EUA é real, avalia embaixador
Há 7 dias Risco de invasão de Cuba pelos EUA é real, avalia embaixador
Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2026
Há 5 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2026
Entidades repudiam listas de boicote por divergência política
Há 7 dias Entidades repudiam listas de boicote por divergência política
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados