TV Brasil transmite jogo entre Ferroviária e Paulista Sub-20 Petrobras

A TV Brasil exibe neste domingo (8) o jogo de volta da semifinal entre Ferroviária e São Paulo pelo Paulista F Sub-20 Petrobras. A transmissão na emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem início às 9h45. A partida acontece na cidade de Araraquara (SP).

No jogo de ida, disputado na noite de sexta-feira (30/10), São Paulo e Ferroviária empataram em 1 a 1. Com o resultado, a eliminatória fica aberta para este jogo de volta. Novo empate levará a definição para os pênaltis e quem vencer avança. Confira a cobertura realizada pela Agência Brasil.

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As transmissões das semifinais do Paulista F Sub-20 Petrobras integram um amplo acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) que contempla 41 partidas organizadas pela entidade para transmissão na TV Brasil entre 2026 e 2027. Entre os grandes destaques está a exibição da 4ª edição da Copinha F Petrobras, competição que vai contar com 20 equipes de todas as regiões do Brasil, entre 24 de novembro e 12 de dezembro.

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Saiba mais sobre o acordo e os campeonatos previstos

A parceria reforça o posicionamento da TV Brasil como a tela do futebol feminino no país. O acordo garante ao público da emissora uma cobertura permanente da modalidade, com espaço para categorias de base, incluindo a Copinha F Petrobras, e para as competições profissionais previstas, em uma estratégia que valoriza a formação de novas atletas e acompanha o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo.

Há três anos consecutivos a TV Brasil transmite importantes competições nacionais da modalidade, a exemplo do Brasileirão Feminino, com o maior pacote de transmissões do futebol feminino na TV aberta desde 2024. Em 2025, a audiência das partidas cresceu 25%.

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