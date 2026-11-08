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Notas do Enem são critério de acesso para faculdades públicas

Exame é usado ainda para Fies, ProUni e acesso a graduação em Portugal

08/11/2026 às 09h01
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Diversas instituições de ensino superior públicas e privadas usam o resultado da prova como critério para acesso a seus cursos de graduação.

A nota do Enem é usada, por exemplo, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O Sisu é uma plataforma usada por várias instituições de ensino superior públicas para selecionar seus novos estudantes.

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Sisu

Ao se inscrever na plataforma depois da divulgação das notas do Enem deste ano, o estudante passa a concorrer por vagas em cursos dessas instituições. O Sisu consegue recuperar automaticamente as notas das últimas três edições do Enem.

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Os participantes do Sisu podem escolher os cursos que deseja fazer e as instituições onde deseja estudar. E sua nota do Enem é o critério de classificação para as universidades que aderem ao Sisu. Portanto, quanto maior a nota do Exame Nacional, maiores são as chances de o estudante ingressar no curso e universidade de sua escolha.

ProUni

Outra função do Enem é servir como processo seletivo para o Programa Universidade para Todos (ProUni) , que concede bolsas de estudo integrais ou parciais (50% do valor do curso) em cursos de graduação de instituições de ensino superior privadas.

O ProUni, no entanto, é voltado apenas para um público específico: pessoas com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (para bolsas integrais) e aqueles com renda familiar bruta mensal per capita até três salários mínimos (para bolsas parciais). Também há outras condicionalidades para participar do programa.

Fies

A nota do Enem também pode ser usada para acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do MEC, que concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas.

Para participar do Fies , o estudante precisa ter realizado o Enem. Além disso, é necessário ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e nota maior que zero na redação.

Portugal

Aqueles que desejam estudar no exterior, o Enem também é aceito como forma de ingresso em pelo menos 25 instituições de ensino superior de Portugal , entre elas a Universidade do Minho, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Aveiro.

Conclusão do ensino médio

Além disso, pessoas que ainda não tenham concluído o ensino médio podem aproveitar o Enem como certificação de conclusão desta etapa da educação básica.

Mas só podem fazer isso pessoas com 18 anos completos até este domingo (8). Elas precisam ainda ter informado, no ato da inscrição, que pretendem usar os resultados do exame para fins de certificação de conclusão do ensino médio.

A certificação só é emitida para aqueles que consigam desempenhos mínimos de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e de 500 pontos na redação.

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além de emissoras da Rádio Nacional .

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