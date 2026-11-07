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Frente fria provoca queda de temperatura e risco de tempestades

Inmet alerta para chuvas intensas e ventos fortes

07/11/2026 às 19h48
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A passagem de uma frente fria pela região Centro-Sul pode provocar chuvas, trovoadas e ventos fortes na maior parte do país nos próximos dias.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem de uma massa de ar frio deve provocar o declínio acentuado das temperaturas na Região Sul, no Centro-Oeste e em parte do Sudeste.

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Neste domingo (8), o Inmet alerta para perigo potencial de tempestades no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo e nas regiões norte e leste de São Paulo.

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No Sul, a previsão é de temperaturas baixas em toda a região. O Inmet alerta para a possibilidade de ventos costeiros fortes no litoral do Paraná e do Rio Grande do Sul.

Em Curitiba, a temperatura mínima deve chegar a 10°C. Em Porto Alegre, os termômetros devem ficar entre 15°C e 20°C. Em Florianópolis, a máxima não deve passar dos 21°C.

O tempo deve permanecer chuvoso no Centro-Oeste, com risco de tempestades e queda de temperatura. Há previsão de granizo no leste e nordeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

No Nordeste, o tempo deve permanecer estável, sem chuva e com temperaturas elevadas.

No Norte, não há previsão de chuva. Em Boa Vista, por exemplo, a temperatura máxima pode chegar a 38°C.

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