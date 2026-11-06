Alunos de escola pública em Goiás contam com aulões para o Enem

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) envolve uma rotina de estudos, dedicação e organização para estudantes que estão concluindo o ensino médio e se aproximando da escolha profissional. Entre aulas, exercícios e atividades em grupo, eles conciliam os estudos com as demais tarefas do dia a dia, com o apoio de professores e ações pedagógicas voltadas ao exame.

O Colégio Estadual em Período Integral (CEPI) Maria Abadia Salomão, em Luziânia (GO), promove algumas dessas iniciativas, como a atuação de professores tutores e aulões divididos por áreas do conhecimento.

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O professor Luiz Henrique Domingos do Nascimento, professor trainee pelo Ensina Brasil, que ministra as disciplinas de Matemática e Física no colégio, destaca que o modelo dos aulões oferece uma dinâmica alternativa às aulas regulares, que têm estimulado os alunos nos estudos.

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“Começa ali descontraído, tem um lanche, depois entra nos aulões. A gente sempre tenta fazer algo mais dinâmico nesses alunos e o feedback sempre é bom, eles gostam muito, conseguem absorver muito, porque sai um pouco da metodologia clássica”, disse.

O professor destacou ainda a importância de trabalhar a interpretação das questões com os estudantes .

“Eu leio a questão fazendo a interpretação, porque muito da dificuldade dos alunos é interpretar a questão. E isso é uma dificuldade geral dentro da língua portuguesa, em nível nacional.”

“Eu dou um tempo para os alunos tentarem resolver. Depois a gente entra no ambiente de discussão [sobre a solução], se teria uma [forma] alternativa”, explicou.

Os estudantes do terceiro ano têm também apoio dos professores em questões relacionadas à carreira e ao futuro.

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Reta final

Na reta final de preparação para o Enem, estratégias individuais e coletivas, além de momentos de descanso, fazem parte da rotina dos estudantes. O objetivo é chegar mais confiantes e preparados para a realização do exame que pode abrir os caminhos para o ensino superior.

O estudante Silas Cardoso, de 17 anos, diz que os aulões dentro da própria escola o ajudaram bastante a se preparar. "Eu estou conciliando os aulões com estudos em casa e com as minhas tarefas diárias. Estou tentando manter uma rotina balanceada para não ficar sobrecarregado com os estudos”, relatou.

O jovem, que pretende cursar contabilidade, contou que tem mais facilidade com o conteúdo das áreas de exatas, principalmente matemática. Ele conta que seu maior desafio é a redação. “Nesses últimos tempos, eu estou lendo bastante livros, fazendo textos sem a escola me pedir mesmo, eu escrevo bastante. Estou tentando melhorar a minha escrita.”

Além da preparação que ocorre nas escolas, os próprios estudantes promovem encontros para estudar em grupo e compartilhar conhecimentos. “Atualmente eu estou estudando com alguns amigos. Todo sábado a gente vai para a casa de alguém e estuda uma ou duas horas”, conta.

A estudante Emily Pereira, 17 anos, conta que além de estudar em casa, pega intervalos na escola para aprofundar os conteúdos. “Para me preparar, estou resolvendo muitas questões, fazendo simulados, lendo e escrevendo também, porque em grande parte tenho muita dificuldade em redação.”

Emily acrescentou que a redação também é um de seus maiores desafios, por isso intensificou os estudos em torno da tarefa.

“Eu tenho feito uma redação ou duas por semana e corrigido com a ajuda dos professores e de pessoas que eu conheço, que têm mais afinidade e domínio, para que apontem os meus erros. Para adquirir repertório, eu vou lendo notícias, livros e dicas no geral”, contou.

Inscrita para o curso de Agronomia, Emily diz acreditar que a prova será difícil, mas está confiante por conta de todo o período de preparação e estudos. “Eu já fiz o Enem outras vezes, como treineira, mas parece que a dificuldade aumentou. Eu espero me sair bem. De certa forma, eu me preparei bastante e recebi muita ajuda da escola, de amigos, de professores, então acho que vou ter um bom desempenho.”

A estudante Ana Laura, 18 anos, destacou a importância dos aulões preparados especialmente para o Enem. “Acho que é mais cansativo para a gente que estuda em período integral, mas a principal ajuda que eu notei que fez diferença foram os aulões oferecidos pela escola, porque eu gosto mesmo de aprender presencialmente”, destacou.

A jovem, que está em dúvida entre cursar odontologia e biomedicina, já espera que a prova traga alguma dificuldade. “Não espero que seja fácil, mas eu também espero que, com empenho, eu me saia bem e consiga fazer com calma o que eu sei, porque a gente tem que estar confiante.”

Ela teve experiência como treineira no ano passado. “Foi uma forma de me preparar para esse ano, porque eu já tenho um pouco de noção de como é a prova de como é o meu tempo de prova. Então acho que me tira um pouco do nervosismo que a gente tem no dia”, disse.

Na reta final de estudos, Ana Laura conta que tem jogado vôlei para relaxar e se distrair. “O que eu mais faço para me distrair assim é jogar, eu gosto bastante e eu acho que tira a gente daquela aflição, também assisto a filmes. Assim é que eu fico tranquila”, pontuou.